台中市樹五葉松展覽 樹齡500年「閃電」吸睛

2018年09月27日 14:49 中時 陳世宗

「台中市樹五葉松展覽活動」自即日起至10月11日止，為期15天，在台灣大道市政大樓惠中樓1樓中庭展出，邀集102件五葉松精選盆栽作品參展，平均樹齡達上百歲；其中，獲得金牌殊榮、樹齡達500年歷史的「閃電」五葉松，造型獨特、葉色翠綠吸睛。市府副祕書長郭坤明今(27)日出席開幕式，邀請民眾踴躍參觀，「一起聆聽五葉松的聲音！」

和平區公所27日舉辦台中市樹五葉松展覽開幕式，並頒發此次展覽活動的總冠軍及4名金牌得主。市府副祕書長郭坤明、農業局副局長蔡勇勝、和平區公所秘書蕭金木、中華松樹盆栽協會理事長林燈道、波多黎各「世界盆栽大師」路易斯等出席。

「一起聆聽五葉松的聲音！」郭坤明表示，一花一樹都是一個大自然，舉辦這個展覽和辦花博都是相同目的，就是要將大自然元素，納入市民的生活與文化中，因而觸發美的覺醒，潛移默化出不同的生活氣質。他期待透過台中市樹五葉松盆栽展覽，以及台灣最具代表性的花卉園藝產業在花博的展出，讓更多人看到台灣的軟實力，也連結民眾生活新的價值。

農業局指出，台灣五葉松為台灣原生特有種，生長於懸崖峭壁或土壤貧瘠環境，分佈於和平、東勢海拔500公尺以上的山區，象徵堅忍不拔、威武不屈的人文精神。其中，和平區松鶴及裡冷部落為五葉松原生種發源地，在谷關地區更有一株五葉松千年神木。

為讓民眾更了解台中市樹五葉松之美，同時為花博暖身，和平區公所邀請中華松樹盆栽協會，自9月27日起至10月11日止，在台灣大道市政大樓惠中樓1樓中庭展出102件五葉松精選盆栽作品。

其中有叢株、直幹、露根、文人樹及模樣樹形態的五葉松，平均樹齡達上百歲，每件作品都是經由會員數十年精心栽培，造型獨特、樹形千姿百態，葉性好，葉色翠綠，呈現出大自然的縮影。

(中時 )