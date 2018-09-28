花蓮》反毒點子新 市代參選人陳仁治創造話題

2018年09月28日 07:05 中時 范振和

花蓮市民代表參選人陳仁治景仰菲律賓總統杜特蒂掃毒魄力，他把杜的合成照放在宣傳車上，相當吸睛。（范振和攝）

花蓮市民代表參選人陳仁治以「珍惜生命．拒絕毒品」主訴求，尋求選民認同。（范振和攝）

花蓮市第4選區代表參選人簡忠成、蘇美珠、韓林梅、李振瑋、許文豪、陳惠卿、謝豪杰、林百瑞、黃瑞文、陳仁治、王弘仁等11人，老幹新枝輩出。其中，與菲律賓總統杜特蒂合成照的新人陳仁治，2輛擺放街頭的宣傳車，吸睛之至。

花蓮市第四選區市代選舉，11搶7熱鬧滾滾。其中，52歲的無黨籍參選人陳仁治是上屆2017、2018洄瀾獅子會長，也擔任鐵路警察之友會花蓮辦事處副處長、花蓮義警中隊首席指導員、中山派出所警友會站長等職，熱心公益，不遺餘力。

他表示，與高雄友人餐敘討論選舉時，大家認為他平時關心辛勤員警的權益與作為，本身也對毒品相當反感，加上他很景仰掃除毒品的菲律賓總統杜特蒂的魄力，於是決定用合成照，宣傳車上書明「珍惜生命．拒絕毒品」的堅定態度，成功創造了話題。

他認為，現階段吸毒年齡層降低，而且很多暴力犯罪均由毒品而起，這是非常可怕的警訊，政府應大力掃蕩毒品，這促使他參選民代將反毒列為首要建言與具體行動的主因。

至於，參選新人謝豪杰是蕭美琴特別助理，背後有花蓮縣議員參選人莊枝財力挺；另一縣議員參選人傅國淵則支持許文豪；王弘仁經營臉書社群有聲有色；簡忠成活躍於公益團體；林百瑞有3名高顏值女兒助陣；陳惠卿當選過里長，此番轉戰市代，來勢洶洶；6名新人都有基本盤。讓爭取連任、實力雄厚的老將蘇美珠、韓林梅、李振瑋、黃瑞文等4人，絲毫不敢大意。

(中時 )