花壇又缺水！水管竟混空氣 水費還爆增

2018年09月27日 15:28 中時 吳敏菁

花壇住戶氣憤，自來水不僅流不進來，水中混有空氣還造成水費暴增。（摘自花壇人俱樂部臉書）

最苦莫如缺水苦，花壇鄉未在管線末端，最近鄉民集體抱怨缺水，更有住戶氣憤，自來水不僅流不進來，水中混有空氣還造成水費暴增，「空氣也要錢，要告水公司詐欺」，自來水公司調查，加壓時段初期水管尚未滿管，混有空氣，超收部分將全數退還用戶。

中秋進入用水高峰，花壇鄉卻陷入了缺水之苦，臉書社群花壇人俱樂部熱議，網友都罵翻了，「二等公民要當多久？」許多住家水深火熱，中正路用戶指出，算是第一家水源用戶，去年管線大改，馬達抽水上3樓卻只有非常小的水量，去年7月水費400多元，今年同期增加到700元，9月帳單卻爆增1398元，送水時都是空氣，水錶卻高速快轉。

網友們也紛紛反映，兩年半前水錶汰換就開始有問題，1個月水費2000多元，都在跑空氣，水錶空卻轉得比陀螺還快。

自來水公司第十一處管理處長表示，花壇長期水源不足，常態性採分時段穩壓供水，供水時段分別為6點到8點半、11點到12點半、14點半到22點，其餘時段減壓供水。適逢中秋用水量大，用戶位處管線末端，加上高低壓輪流供水型態，造成加壓時段初期因水管尚未滿管，混有空氣致近期水費突增，深感歉意，並責成全面清查，倘確實影響水表計量，將按正常用水平均度數核計水費，超收全數退還。

彰化縣自來水7成來自地下水，目前花壇有7口深水井，供水量不足，需仰賴彰化和大村供水區調度支援，水公司也指出，縣府和公所已主動提供公有土地，協助水公司進行水源開發，正在解決用地問題和工程施工，預計於2019年春節過年前完成加入營運。

(中時 )