聯合國信仰組織評議會成立 台灣慈濟成為代表

2018年09月27日 15:32 中時 廖德修

來自台灣的慈濟基金會由慈濟美國總會副執行長曾慈慧（右一）代表出席，慈濟用實際投入氣候變遷問題、環保，以及人口老化等，獲得與會宗教信仰組織肯定。（圖／聯合國人口基金會提供）

約旦哈希米慈善組織秘書長艾曼·穆夫利（左一）分享與約旦慈濟志工共同為當地貧民、難民提供援助與輔導，創造自力更生、自給自足的機會。（圖／聯合國人口基金會提供）

聯合國信仰組織評議會（United Nations Faith Advisory Council）9月21日在美國紐約正式成立，並宣布由聯合國各部門推薦的17個聯合國信仰組織代表；其中來自台灣的慈濟基金會因人道救援不分國家、宗教，更與其他宗教團體大愛共伴，進行慈善關懷。

慈濟美國總會副執行長曾慈慧代表出席會議，從國際專注焦點，包含氣候變遷問題、環保，以及人口老化問題，慈濟用實際投入印證所述倡議，獲得與會宗教信仰組織肯定。

9月21日上午，聯合國信仰組織代表在紐約首次舉辦評議會議成立。此平台將承擔前線訊息整合，提供給聯合國相關單位研議，信仰組織代表的發言更受到肯定且重視。

能成為聯合國信仰組織代表必須是聯合國經濟和社會理事會（ECOSOC），並且持續積極參與包含促進和平與安全、支持遷移和境內流離失所者IDP（Internal displaced person）、建立性別公正（反對虐待兒童、性別暴力）、支持融資透明度、關注氣候變化、成為領導者並追蹤記錄等；根據以上標準，由一個聯合國機構提名，並獲得17個聯合國附屬機構的投票和批准。

超過500名INGO（國際非政府組織中心宗教交流平台）和FBO（faith base organization）中，佛教代表慈濟基金會源自台灣，從2010年成為「聯合國經濟及社會理事會非政府組織的特殊諮詢委員」（NGO in Special Consultative Status with ECOSOC），開始參與國際會議，包含2015年世界人道主義峰會（World Humanitarian Summit）等，並繼續與聯合國難民署（UNHCR）一起努力，為難民、境內流離失所者尋求庇護和救濟。

針對氣候變遷問題，慈濟推動環保將近30年，近年更推動素食，慈濟美國總會副執行長曾慈慧分享這是在日常就能做到、能延緩地球暖化，是讓身體與環境一起共好的最快、最便利之生活方式。

針對人口高齡化問題，曾慈慧分享證嚴法師賦予年長的志工應持續投入人群，並帶動更多年長者傳承智慧，更以慈濟投入長照據點為例，帶動鄰里長者共餐、參與社會、延緩老化運動、預防遲緩及失能等。

約旦哈希米慈善組織（JHCO）秘書長艾曼·穆夫利（Mr.Ayman Al-Muflih）分享與約旦慈濟志工共同為當地貧民、難民提供援助與輔導，創造自力更生、自給自足之機會。艾曼·穆夫利表示，佛教徒和穆斯林在約旦合作，以支持當地的難民需求，這是最好的FBO合作，共同協助聯合國難民署照顧難民的需求，這是最成功的結果！

慈濟基金會表示，氣候變遷與人口高齡化等是國際共同需要面對的問題，期盼未來透過聯合國信仰組織代表身份，持續宣揚宗教情懷的大愛精神及行動，帶動共知、共識與共行。

(中時 )