賴揆肯定射月計畫 提升半導體產業競爭力

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行政院上午聽取科技部「半導體射月計畫執行規劃」，其中指出，為強化台灣台灣半導體技術領先，未來將規劃6大關鍵技術，聚焦前瞻半導體製程與晶片系統研發，賴揆肯定「射月計畫」介接5加2產業創新計畫，建構AIOT(人工智慧與物聯網)半導體產業生態系，可強化半導體產業核心關鍵技術，提升產業供應鏈競爭力。

科技部長陳良基表示，考量未來人工智慧在半導體運用的需求量逐步擴大，科技部的射月計畫集中在基礎研究，把產業的需求帶進來，會結合經濟部作產業關鍵技術研發，以及教育部作人才佈局。

科技部說，為強化我國半導體產業於人工智慧終端(AI Edge)核心技術競爭力，已正式推動半導體射月計畫，目前20群計畫團隊已與業界簽署合作意向書，包括台積電、聯發科技、聯亞光電等62家企業。科技部工程技術研究發展司長徐碩鴻表示，政府未來4年每年將投入10億元，預計培養千位跨領域高階人才，其中台積電與台大合作3奈米製程專業技術、聯發科技與清華大學合作研發仿神經智慧視覺系統晶片，聯亞光電與交通大學、聯詠科技跟成功大學合作等等。

徐碩鴻說，射月計畫目標是AIOT人工智慧及物聯網的結合，與5加2產業介接，建構新的半導體生態，希望保持台灣半導體的技術領先，成為全球半導體重要夥伴。

徐碩鴻說，射月計畫規劃6大關鍵技術，包括前瞻感測元件、下世代記憶體設計、感知運算與人工智慧晶片、資安與物聯網、AR/VR無人載具、新興半導體製程與元件技術；在環境建置服務方面，國研院晶片中心(CIC)+奈米元件實驗室(NDL)與NVIDIA/Synopsys/CADENCE共同建置軟硬體設備，發展AI晶片設計。6大關鍵技術將聚焦於半導體及晶片系統研發。

(中時 )

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