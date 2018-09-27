竹市消防卓越救護水準 奪全國MCI競賽季軍

新竹市消防局及鳳凰志工參加「2018第1線應變人員MCI競賽」，在全台12支隊伍中脫穎而出，奪得季軍佳績。（陳育賢攝）

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新竹市消防局及鳳凰志工參加「2018第1線應變人員MCI競賽」，在全台12支隊伍中脫穎而出，奪得季軍佳績。（陳育賢攝）

新竹市消防局及鳳凰志工參加「2018第1線應變人員MCI競賽」，在全台12支隊伍中脫穎而出，奪得季軍佳績，展現竹市卓越的救護水準與合作默契。

消防局長李世恭表示，「2018第1線應變人員MCI競賽」是由財團法人台灣災難醫療隊發展協會於台灣CQB俱樂部舉辦，今年除各縣市救護志工外，另有六福村、小叮噹樂園等民間遊樂園團體組隊參加，共計12支隊伍參賽。

比賽方式是針對多重傷患處置、大量傷患檢傷及大量傷患情境綜合演練等3項目進行評比，競爭相當激烈。

李世恭說，新竹市代表隊是由為第1大隊中山分隊員沈孝威及鳳凰志工隊張秀貞、蔡世文、周育葳、江淳誌等人組隊參賽，5位選手都對救護勤務有極大熱誠，為贏得比賽，選手們還利用下班時間集中訓練，培養絕佳的合作默契。

李世恭同時表示，「MCI」即是大量傷患事件的簡稱，意指同1事件造成大量患者就診，處置過程比一般單純的救護案件還要複雜，包括現場傷病患的人數、病情的嚴重程度及有無其他特殊危害的存在，還有現場救護人員急救處置技術、病患資訊清查、送醫分流管制、民力運用單位與其他支援單位整合，與救護器耗材後勤補給等，須投入許多人力物力方可完成。

市長林智堅並表示，在消防局同仁努力下，2011年緊急救護救活率僅18.57％，今年已提升至26.30％，為使消防救護同仁及鳳凰志工執行勤務時更安全，今年也成功爭取內政部消防署補助款超過131萬元，購置各式救護器材，並全面配置鳳凰志工救護反光外套與工作服裝，以實際行動給予消防同仁及志工夥伴最堅強的支援及後盾。

(中時 )

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