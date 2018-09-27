東海國際藝術節10／6登場 花博變裝走秀吸睛

2018年09月27日 15:32 中時 陳世宗

邁入第五屆的東海國際藝術節，將於10月6日在東海藝術街柯比意廣場盛大舉辦，今年以「花漾藝術˙東海好優雅」為主題；活動包括變裝走秀、花漾市集、街頭藝人表演及手作月體驗課程，東海大學工業設計系學生也將以「花漾任意門」為主軸，在現場展出6座裝置藝術，為活動再添藝術氣息。

台中市政府經發局主辦的東海國際藝術節將於10月6日登場，今日在市府台灣大道市政大樓舉行活動記者會，主辦單位邀請東海商圈成員，以花博「花漾」作為COSPLAY變裝主題於現場走秀，吸引大小朋友目光。

經發局表示，活動當日除了舉行音樂會、花漾市集、街頭藝人表演，商圈店家將加入變裝走秀，讓東海藝術街氣氛High到最高點；東海大學工業設計系學生，也將以「花漾任意門」為主軸，創作6座裝置藝術，設置在藝術街商圈內，提供遊客尋找拍照，進行互動。

經發局說，9月27日至10月14日活動期間，為鼓勵消費，經發局將發放限量「GO購券」，並採O2O「線上預購，線下消費」方式，民眾可先至東海藝術街商圈臉書粉絲專頁預購，並於10月6日活動當天領取，每張販售50元，民眾可於活動當天於商圈參與活動店家消費現折100元的超值優惠。商店中消費滿額更可獲得限量帆布杯套、商圈手札或帆布購物袋等文創商品。

經發局指出，東海藝術街藝術手作特色濃厚，結合國際藝術節活動，將於10月7日至10月28日期間推出手作月體驗課程，限額100名，課程包含黏土手作小品、金工手作、蠶絲蠟線編織、花香療癒等主題課程，將於明(28)日開放線上報名。

(中時 )