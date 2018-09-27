東海國際藝術節10／6登場 花博變裝走秀吸睛

東海國際藝術節將於10月6日，在東海藝術街柯比意廣場盛大舉辦，今年以「花漾藝術˙東海好優雅」為主題！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

邁入第五屆的東海國際藝術節，將於10月6日在東海藝術街柯比意廣場盛大舉辦，今年以「花漾藝術˙東海好優雅」為主題；活動包括變裝走秀、花漾市集、街頭藝人表演及手作月體驗課程，東海大學工業設計系學生也將以「花漾任意門」為主軸，在現場展出6座裝置藝術，為活動再添藝術氣息。

台中市政府經發局主辦的東海國際藝術節將於10月6日登場，今日在市府台灣大道市政大樓舉行活動記者會，主辦單位邀請東海商圈成員，以花博「花漾」作為COSPLAY變裝主題於現場走秀，吸引大小朋友目光。

經發局表示，活動當日除了舉行音樂會、花漾市集、街頭藝人表演，商圈店家將加入變裝走秀，讓東海藝術街氣氛High到最高點；東海大學工業設計系學生，也將以「花漾任意門」為主軸，創作6座裝置藝術，設置在藝術街商圈內，提供遊客尋找拍照，進行互動。

經發局說，9月27日至10月14日活動期間，為鼓勵消費，經發局將發放限量「GO購券」，並採O2O「線上預購，線下消費」方式，民眾可先至東海藝術街商圈臉書粉絲專頁預購，並於10月6日活動當天領取，每張販售50元，民眾可於活動當天於商圈參與活動店家消費現折100元的超值優惠。商店中消費滿額更可獲得限量帆布杯套、商圈手札或帆布購物袋等文創商品。

經發局指出，東海藝術街藝術手作特色濃厚，結合國際藝術節活動，將於10月7日至10月28日期間推出手作月體驗課程，限額100名，課程包含黏土手作小品、金工手作、蠶絲蠟線編織、花香療癒等主題課程，將於明(28)日開放線上報名。

(中時 )

聯合國信仰組織評議會成立 台灣… 高雄市總圖收到扶輪全球獎助金10…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。