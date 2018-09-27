高雄市總圖收到扶輪全球獎助金10.2萬美元

3510地區總監李德安（右）代表總部頒發全球獎助金10.2萬美元，由文化局祕書劉秀英代表接受。（李義翻攝）

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高雄市圖書館總館收到一分大禮！國際扶輪3510地區總部經過1年嚴格審核，核定助高市圖「閱讀扎根及多元文化交流推廣計畫」10.2萬美元，國際扶輪表示，這是總部今年最大一筆全球獎助金。

國際扶輪3510地區長期支持圖書館建設，包括隆興鋼鐵總經理王隆興、華立集團總裁張瑞欽、前總堅曾秋聯及前社長高素珍都個人名義率先捐款，拋磚引玉下，仁愛扶輪社與大愛扶輪社等分社也響應。

設於美國伊利諾州的國際扶輪總部，今年更肯定高市圖長年推動城市閱讀的努力及成績，通過全球獎助金計畫贊助10.2萬美元。

3510地區總監李德安表示，重視偏鄉閱讀及多元文化交流是扶輪精神，這是肯定高市圖長年行動書車及志工到偏鄉服務弱勢及新住民；他也呼籲更多社會力量一起加入。

捐贈儀式9月27日在市圖總館小劇場舉行，由文化局主任祕書劉秀英代表接受，她說，捐款將充實兒童繪本及多元文化、讀書會、行動圖書館書籍，並辦理新住民親子讀書會及關懷身障兒童閱讀活動。

高市圖在山區、偏遠濱海的交通不便地區都設有分館，提供新移民與隔代教養學童閱讀資源，105年開始發起「送一本書回家鄉」勸募活動，以充實60個分館館藏倍增為目標，希望平衡各分館閱讀資源及縮短城鄉差距。

(中時 )

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