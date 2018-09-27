生活規律不碰菸酒 64歲高階主管竟得鼻咽癌

2018年09月27日 15:37 中時 林欣儀

亞大醫院耳鼻喉部主治醫師黃純惟為患者(非當事人)進行鼻咽內視鏡檢查。(林欣儀攝)

在公營事業擔任高階主管的64歲蔡姓男子，平時生活規律、也不抽菸喝酒，今年初他發現自己頸部有腫塊，也沒多留意，日前健檢卻診斷出罹患鼻咽癌第四期，讓蔡男的心情墜入谷底，所幸經調適後，積極接受治療，目前病情穩定控制。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部主治醫師黃純惟表示，頸部腫塊可能發生在每個年齡層，其可分為先天性、發炎性與腫瘤性腫塊，通常，先天性腫塊多為胚胎發育期間殘留的囊腫、好發於孩童，發炎性腫塊則多是細菌或病毒引發、好發於青壯年。

以蔡姓男子為例，他平常生活習慣良好，只有今年初自己摸到頸部有腫塊，經由內視鏡檢查發現鼻咽部有個潰爛的腫塊、切片檢驗為鼻咽癌且已多處轉移骨骼。黃純惟強調，40歲以上民眾若摸到頸部腫塊，且質地偏硬、按壓不會痛並有變大情況，應特別留意是否為惡性。

黃純惟指出，男性罹患鼻咽癌的機率為女性的3倍，且台灣、香港與中國東南地區民眾可能較常食用醃製食物，發生率也較高。其典型症狀包括鼻涕中有血絲、單側耳朵悶塞感、頸部腫塊，超過半數患者發現時已出現淋巴結轉移，通常採用放射線治療為主，嚴重者則合併化療。

(中時 )