生活規律不碰菸酒 64歲高階主管竟得鼻咽癌

亞大醫院耳鼻喉部主治醫師黃純惟為患者(非當事人)觸診。(林欣儀攝)

友善列印
中時
亞大醫院耳鼻喉部主治醫師黃純惟為患者(非當事人)進行鼻咽內視鏡檢查。(林欣儀攝)

在公營事業擔任高階主管的64歲蔡姓男子，平時生活規律、也不抽菸喝酒，今年初他發現自己頸部有腫塊，也沒多留意，日前健檢卻診斷出罹患鼻咽癌第四期，讓蔡男的心情墜入谷底，所幸經調適後，積極接受治療，目前病情穩定控制。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部主治醫師黃純惟表示，頸部腫塊可能發生在每個年齡層，其可分為先天性、發炎性與腫瘤性腫塊，通常，先天性腫塊多為胚胎發育期間殘留的囊腫、好發於孩童，發炎性腫塊則多是細菌或病毒引發、好發於青壯年。

以蔡姓男子為例，他平常生活習慣良好，只有今年初自己摸到頸部有腫塊，經由內視鏡檢查發現鼻咽部有個潰爛的腫塊、切片檢驗為鼻咽癌且已多處轉移骨骼。黃純惟強調，40歲以上民眾若摸到頸部腫塊，且質地偏硬、按壓不會痛並有變大情況，應特別留意是否為惡性。

黃純惟指出，男性罹患鼻咽癌的機率為女性的3倍，且台灣、香港與中國東南地區民眾可能較常食用醃製食物，發生率也較高。其典型症狀包括鼻涕中有血絲、單側耳朵悶塞感、頸部腫塊，超過半數患者發現時已出現淋巴結轉移，通常採用放射線治療為主，嚴重者則合併化療。

(中時 )

高雄市總圖收到扶輪全球獎助金10… 中和興南路2段截彎取直 降低車禍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。