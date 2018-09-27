女兒遭同居人性侵 媽媽卻沈默想掩飾

2018年09月27日 15:29 中時 王己由

在台鐵擔任清潔工作的婦人，同居男友趁她因工作外宿不在家，性侵她女兒，案經台北地方法院審理，清潔婦還想替男友掩飾，指他沒有機會和女兒獨處，但法官調閱班表，查出清潔婦確實假日常外宿，戳破謊言，依2個乘機猥褻罪、1個乘機猥褻未遂罪、2個乘機性交罪判清潔婦的同居男友，應執行有期徒刑5年。可上訴。

清潔婦在台鐵對號列車上工作，與同居男友輪流住台北市文山區、新北市樹林區，女兒平日住校，假日才回家住，叫母親同居人為乾爹。

檢方起訴，清潔婦男友2015年5月到2016年5月，屢趁清潔婦假日工作不在家，酒後性侵同居人的女兒，檢察官認定他5次性侵，將他起訴。

北院審理時，清潔婦男友承認曾和同居人的女兒同睡過一張床，還強調蓋不同被子，矢口否認涉及性侵。法官認為，被害人被害時年僅13、14歲，沒有性經驗，但對如何被性侵描述清晰，證詞是親身經歷。被害人學校輔導教師也證稱，被害人有一次突然冒出「不喜歡乾爹」這句話，經追問，被害人提及乾爹會握拳、瞪眼、憤怒， 從不經意透露的情緒，被害人的說法應可信。

法官調查清潔婦一家3人作息時，清潔婦說她假日都待在家，男友沒有機會和女兒獨處，但法官調閱清潔婦任職的環保公司差勤表，發現她女兒被性侵的時間，她因列車晚間最後停靠在苗栗竹南、宜蘭蘇澳等站，被迫在外地留宿，隔天才返家，戳破謊言，依法就清潔婦同居男友5次犯行，判決5年徒刑。

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(中時 )