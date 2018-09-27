中和興南路2段截彎取直 降低車禍肇事率

2018年09月27日 15:37 中時 葉書宏

新北市中和區公所今（27日）舉行「興南路2段截彎取直路段開放通行」通車典禮。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所今（27日）舉行「興南路2段截彎取直路段開放通行」通車典禮。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所今（27日）舉行「興南路2段截彎取直路段開放通行」通車典禮。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所今（27日）舉行「興南路2段截彎取直路段開放通行」通車典禮，中和區長柯慶忠表示，道路截彎取直，將可有效降低車禍肇事率，防止汽機車碰撞、摔車等事故。

前立委張慶忠、市議員邱烽堯、游輝宂及當地里長們紛紛出席通車典禮，聽取中和區公所簡報。

據了解，該路段（中和受鎮宮前）因南、北向道路高程落差達1公尺，民國90年代以竹林當作中央道路分隔，後改以分隔島矮灌木植栽道路美化；因路中央有私人土地未徵收，行經道路必須急轉彎，又近年烘爐地大型遊覽車輛出入頻繁，會車車輛易擦撞分隔島與道路護欄發生車禍，中和區公所及內南里曾金禧里長多次會勘積極推動道路改善。

中和區公所評估，該路段若依照都市計畫道路12米寬度拉直需價購私地高達3850萬元，經過曾里長、邱烽堯議員等持續推動，最後採用區公所採削減分隔島方案，只花65萬工程費完成，工期約24日，於今（27日）完成通車。

內南里長曾金禧表示，截彎取直長度約40公尺，感謝公所、市議員花數年的時間協調，在節省公帑下，充分靈活利用公有地部分局部削減分隔島，免去用地取得費用，讓道路線形更為優化，提供用路人行舒適安全行車動線，並帶動烘爐地觀光。

柯慶忠表示，將有限經費發揮最大效益，提供地方民眾便利的交通路線，也期許中和每條道路都能提供市民安全、舒適的使用空間，增進市民幸福感。

(中時 )