壽山動物園40週年 懷念舊時光老照片展覽

2018年09月27日 16:09 工商 林憲祥

壽山動物園今年建園滿40週年，為重現壽山動物園的歷史，高雄市政府觀光局特地徵選老照片，從今(27日)起於四維行政中心中庭展出，主題分為大事紀、動物園工作夥伴「阮ㄟ心內話」、六種動物小常識、老照片以及給動物園的話等五樣，透過有著清爽畫風的背板，搭配可動式相片展出，加上文字說明，把壽山動物園四十年來的故事告訴大家。

局長曾姿雯說，壽山動物園是高雄的珍寶，除了肩負動物園的研究、保育及教育功能外，還是市民朋友及遊客很喜歡的遊憩景點，近幾年藉由偏鄉巡迴、前進校園、夏令營課程，以及月份主題活動，壽山動物園努力推廣珍惜大自然與愛護動物的觀念，希望把生態永續的種子撒落到各個角落，讓更多大小朋友了解保育的重要性。適逢40週年，為喚起更多人對壽山動物園的回憶，觀光局從年初開始募集民眾投稿的老照片，並選在許多市民朋友進出的四維行政中心辦理靜態展，希望能喚醒更多人的回憶，帶著全家大小來壽山動物園走走，懷念舊時光。

而在募集老照片的過程中，有對父子特別為壽山動物園創作“我們要去動物園”歌曲，父親表示此曲為20年前帶兒子來動物園遊完後之創作，那個時候小朋友最喜歡的地方就是壽山動物園，時過20年，兒子都已成人，與兒子再次唱起這首歌感觸特別深，動物園也跟當初不一樣，設施服務都進步很多。現場演出時由曾局長與父子合唱，清快的音樂朗朗上口，局長並致贈紀念品感謝父子對壽山動物園的喜愛與支持。

曾局長特別介紹本次展覽裡「阮ㄟ心內話」，道出許多動物園工作同仁的心聲，六種動物小常識搭配可愛手繪圖，讓民眾簡單記憶野生動物的特色，而除了看圖看故事，還可以動手DIY，民眾可以利用現場的道具創作，留言為 壽山動物園加油，每日前40位留言者還可獲得壽山動物園40週年限量好禮，展覽自9月27日至10月5日，更多資訊請上壽山動物園網站http://zoo.kcg.gov.tw/或壽山動物園臉書粉絲專頁查詢。

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