觀護盃》金酒洋將開天窗 全本土不敵晧宇國際

面對晧宇洋將麥克連的防守，金酒于煥亞趕緊變換運球方向。(觀護盃提供)

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中時電子報
晧宇國際仍由前SBL球員林瑞堃擔任教頭職位。(觀護盃提供)

金門酒廠原本預期可以找來上季台啤洋將夏普，以及打過南韓職籃三星隊的昆恩來台幫忙打花蓮觀護盃，沒想到兩名洋將都出狀況無法來台，造成金酒只好無奈用全本土陣容應戰，27日首役就遭擁有雙洋將的晧宇國際擊潰！

在金酒原先的洋將規劃中，先找夏普、昆恩來台利用觀護盃測試，且在下個月隨隊前往中國廣州移訓，沒料到夏普卻因護照過期沒法成行，昆恩也因必須回診治療，最快也需1個月才能來台，金酒整個洋將測試計畫幾乎告吹。

不過金酒27日在觀護盃的首戰還算爭氣，儘管面對擁有梅約、麥克連兩名洋將坐鎮禁區，甚至一度落後晧宇到16分之多，金酒仍靠張容軒、于煥亞、余純安等人火力，打到最後5分20秒，追到61比61的平手僵局。

可惜晧宇再次把梅約、麥克連兩名洋將換上場，禁區優勢重新回到晧宇那邊，晧宇趁機打出13比6小高潮拉開，也確定金酒的敗局，金酒執行教練吳俊雄表示，「每隊都會出現洋將狀況，我們當前就碰上了，或許也並非壞事。」

「我們反而可以趁著這次觀護盃，努力加強本土球員攻防水準，」吳俊雄說，「畢竟我們今年休兵期間補強不錯，也找來相當多球員，但在填寫每場12人名單沒有壓力，一切都取決於訓練情況，以及每場比賽對手的因應布局。」

不過金酒也傳出最新人事異動，今年第2輪選來的徐錚順，確定重回母校義守大學打球，也就代表假如明年他還想打SBL，就必須重新參加選秀，吳俊雄說：「經過他自己考慮過後，還是決定回去打UBA，我們也給予尊重。」

(中時電子報)

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