昔不捨母逝「冰2、3年沒關係」 費玉清淚吐引退主因

費玉清近年來相繼遭遇父母辭世。（圖／取自安徽衛視春晚官博微博）

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中時電子報
恆述法師（左起）、費玉清、父親張舞曦、張菲。（圖／取自安徽衛視春晚官博微博）

「小哥」費玉清今(27日)宣布將於明年舉行完巡演後正式退出演藝圈，孝順出名的他，在親筆信中也說道近年來父母相繼過世，讓他頓失依靠，是他決心引退主因，8年他遭遇母親過世，更曾語出驚人表示不希望這麼快跟媽媽分離，「冰個兩、三年也沒關係」，可見愛母之深。

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費玉清2010年遭遇母親辭世，怎知老天捉弄，母親在7月17日過世，正好與費玉清的生日同一天，自己生日也成母親忌日，恆述法師更說三姊弟中母親最愛費玉清，雖然兩年前知道母親罹癌早有準備，但大家還是承受不了媽媽離開的痛苦，「媽媽走的那一刻，小哥抱著媽媽不放，嚎啕大哭啊。」

當時費玉清不忍母逝，對張菲表示：「不要那麼趕著媽媽下葬，在冰櫃裡冰個兩、三年也沒關係」，幾乎足不出戶的他，更引發粉絲擔心是否打算就此離開演藝圈，幸好費玉清之後漸漸走出傷痛，也開始受邀參加大陸歌唱綜藝節目，然去年又遭遇父親病逝，讓費玉清再萌生了引退打算。

費玉清在聲明中表示，這46年來能將興趣作為工作，對他而言十分幸福、幸運，然而「當父母親都去世後，我頓失了人生的歸屬，沒有了他們的關注與分享，絢麗的舞台讓我感到更孤獨」，也令他發現再多的掌聲與關注都無法填補他內心的失落感，甚至觸景傷情，他認為自己該停下腳步，彌補過去無法學習到的從容，「退休後，我想過著雲淡風輕的日子，無牽無掛，蒔花弄草，寄情於大自然，但使願無違。」

(中時電子報)

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