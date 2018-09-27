昨才公告徵義務教師 中興大學今改口稱會支付鐘點費

2018年09月27日 15:55 旺報 李侑珊

中興大學在網頁公告獸醫系招募兼任義務授課教師，引發關注。（截自中興大學官網）

中興大學獸醫系公開招募兼任義務教師惹議，在網路引起罵聲一片，中興大學主任秘書陳德勛向本報表示，原本計畫聘任的是具業師性質，或擁有特殊專長的教師，願意在公立頂大任教，具有高度教學熱忱，並能教學相長，但不支薪的作法引發強烈批評，中興大學校長薛富盛上午緊急召開會議，強調從今而後聘任教師，都會支付鐘點費。

中興大學透過聲明表示，興大獸醫學系日前公告兼任教師職缺，著重臨床經驗分享與經驗傳承，符合法規，且為全國獸醫領域行之多年的業師合作模式。許多深具臨床實務與醫院經營的獸醫師先進，藉此機會分享心得，教學相長。

中興大學也強調，藉由熱心教學而傳承經驗的業師，同時可具有大學教師榮譽頭銜，進而在專業領域外，獲得實踐社會責任的尊重。

至於招募兼任義務教師，引起強烈批評，中興大學則回應，為給予業師蒞校專業傳承之尊重，日後興大兼任教師之聘任，將依照教育部「公立大專校院兼任教師鐘點費支給標準」支給鐘點費。

中興大學主秘陳德勛在受訪時則提到，校方公開徵求的教師在於具有專業性，想要找的是業師，這些在專業領域上擁有傑出表現的人才，之所以想到公立大學任教，在於追求榮譽感、有個名分，而一般兼任教師的鐘點費，授課一小時僅670元，費用不高，一學期上18次課，鐘點費累積為1萬2060元，因此才會希望招募業師到校義務任教。

中興大學在這次獸醫系傳出招募義務兼任教師前，該校景觀學程在2015年底也貼出公告，聘請兼任業師，強調「義務授課，不支給鐘點費」，對此，陳德勛說，釋出這項人才公告時，萬萬沒想到會造成負面社會觀感，中興大學校長薛富盛上午因此召開緊急會議，要求未來不得再招聘義務兼任教師，並強調未來招募教學人才，一定都會提供鐘點費。

(旺報 )