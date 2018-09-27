運動舞蹈台北國際公開賽10月火熱開舞

2018年09月27日 15:35 中時電子報 黃邱倫

由中華民國體育運動舞蹈總會舉辦的「2018 WDSF TAIPEI OPEN台北國際公開賽」將於10月20、21日於台北體育館盛大舉行。

中華舞總會長劉渼麗表示，有鑑於台北世大運、2018雅加達巨港亞運透過國際賽事凝聚台灣民眾對於運動的熱忱與支持，本次WDSF台北國際公開賽也成功爭辦職業組與青年組的亞錦賽，讓更多亞洲各國菁英齊聚台灣爭取最高頭銜，增添競爭激烈的緊張氣氛與可看性，中華舞總同時號召在國際賽屢創佳績，榮獲國光獎章的旅義好手林立，國際賽事上備受肯定與關注的青年組選手藍郁翔及國內各項競賽排名好手，期待能將最高榮譽留在臺灣。今年大會也新設青少年、兒童、幼兒單人公開賽程，讓與會參賽選手範疇更加擴大，紮根基層。

「WDSF TAIPEI OPEN台北國際公開賽」為我國在亞洲區國際運動舞蹈重要指標，參賽與會國家逐年增加，受到國際間肯定與支持，今年特別讓人注目WDSF 世界大滿貫俄羅斯籍標準舞冠軍Dmitry Zharkov & Olga Kulikova及拉丁舞冠軍Armen Tsaturyan & Svetlana Gudyno雙雙再度來臺報名參賽，讓民眾不僅能觀賞到世界級選手同場飆舞競技的精彩盛況，更將帶來有別於世界大滿貫的特別SHOW之夜。

中華舞總對於賽事舉辦及國手培訓在台灣舞蹈圈深耕經營，不僅讓青少年、兒童及幼兒的選手有更多磨練表現的機會，致力將舞蹈競賽向下延伸年齡族群，也讓中華舞總推廣國手選拔的選手盡早與國際接軌，參與國際賽事。

(中時電子報)