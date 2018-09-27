運動舞蹈台北國際公開賽10月火熱開舞

運動舞蹈台北公開賽10月20日台北體育館火熱開舞。(黃邱倫)

友善列印
中時電子報

由中華民國體育運動舞蹈總會舉辦的「2018 WDSF TAIPEI OPEN台北國際公開賽」將於10月20、21日於台北體育館盛大舉行。

中華舞總會長劉渼麗表示，有鑑於台北世大運、2018雅加達巨港亞運透過國際賽事凝聚台灣民眾對於運動的熱忱與支持，本次WDSF台北國際公開賽也成功爭辦職業組與青年組的亞錦賽，讓更多亞洲各國菁英齊聚台灣爭取最高頭銜，增添競爭激烈的緊張氣氛與可看性，中華舞總同時號召在國際賽屢創佳績，榮獲國光獎章的旅義好手林立，國際賽事上備受肯定與關注的青年組選手藍郁翔及國內各項競賽排名好手，期待能將最高榮譽留在臺灣。今年大會也新設青少年、兒童、幼兒單人公開賽程，讓與會參賽選手範疇更加擴大，紮根基層。

「WDSF TAIPEI OPEN台北國際公開賽」為我國在亞洲區國際運動舞蹈重要指標，參賽與會國家逐年增加，受到國際間肯定與支持，今年特別讓人注目WDSF 世界大滿貫俄羅斯籍標準舞冠軍Dmitry Zharkov & Olga Kulikova及拉丁舞冠軍Armen Tsaturyan & Svetlana Gudyno雙雙再度來臺報名參賽，讓民眾不僅能觀賞到世界級選手同場飆舞競技的精彩盛況，更將帶來有別於世界大滿貫的特別SHOW之夜。

中華舞總對於賽事舉辦及國手培訓在台灣舞蹈圈深耕經營，不僅讓青少年、兒童及幼兒的選手有更多磨練表現的機會，致力將舞蹈競賽向下延伸年齡族群，也讓中華舞總推廣國手選拔的選手盡早與國際接軌，參與國際賽事。

(中時電子報)

觀護盃》金酒洋將開天窗 全本土… 《時來運轉》運彩報報 - NBA新球…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。