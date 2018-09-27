學生科學研究獎助計畫審核　竹林中學2人通過

2018年09月27日 15:40 中時 葉書宏

新北市竹林中學徐亦萱及陳澤葳分別以驚爆「膠」點-虎紋三角渦蟲黏液功能分析之延續計畫、探討台灣淡水渦蟲記憶行為，通過新北市107學年度學生科學研究獎助計畫審核。（葉書宏翻攝）

新北市竹林中學徐亦萱及陳澤葳分別以驚爆「膠」點-虎紋三角渦蟲黏液功能分析之延續計畫、探討台灣淡水渦蟲記憶行為，通過新北市107學年度學生科學研究獎助計畫審核，獲得獎助金補助，再次以實力證明竹林科學教育的成功。

高二徐亦萱曾獲58屆全國科展高級中等學校組動物與醫學科第三名，研究主題為「驚爆『膠』點-虎紋三角渦蟲黏液功能分析」，評審認為徐亦萱的研究「想法新穎，整體實驗操作佳，研究報告撰寫流暢，組織清楚」。

而高一的陳澤葳則是在國三時以「『渦』的媽呀！『渦』有腦─探討環境對淡水渦蟲影響及其記憶行為」為研究主題，獲得2018全國科學探究競賽國中組優選，評審論及這項研究則指出，結合時代環境的變遷及登革熱防治的議題做研究相當值得肯定，實驗器材的準備及過程步驟的說明交代相當清楚。

徐亦萱表示，參加科展這條路其實並不輕鬆，要承受時間的限制及實驗失敗的壓力，也必須忍受常常假日到校，無法和朋友們相處而感到的寂寞，但科展團有個美好的傳承，歷屆學長姊都會抽空回來提供諮詢、加油打氣，而每當實驗成功，更是支持自己走下去的最大動力。她相當感謝家人、老師、教授以及學長姐們的支持與協助，她也期許自己未來能保持這份研究的精神和熱情。

陳澤葳則提到，參加學校科展團印象最深的一次就是在豪雨特報中抓渦蟲，但實驗的熱情讓大雨擊不退她，有許多難得的經驗是只有在科展團中才能獲得的。她說，指導老師顏嘉怡常告訴她：「在你最想放棄的時候撐過去，就會向成功前進一步」，讓她知道自己並不是孤單奮戰，而是整個科展團都在背後支撐。她相當感謝學校願意提供良好的環境，而學長姐、指導老師和父母親無限的支持，更是前進的最大動力。

指導老師顏嘉怡說，兩位同學在參與實驗研究的過程都相當認真，也非常配合指導，遇到窒礙難行處，往往能靜下心來重新檢視，請教學長姊、老師及教授，這樣的學習態度才是最重要的。

竹林中學校長顏麗珠對新北市政府通過對兩位同學的獎補助計畫相當感謝，她指出，這是對竹林科學教育的肯定，而竹林在科學教育上最大的期許，是培養學生具備科學實事求是的精神和追求真理的信念。顏校長進一步指出，竹林不斷鼓勵學生參加各項重大科學競賽，並積極透過專案培訓，提供具有潛力的學生能發揮專才，同時提供最優良的儀器設備，為國家培育未來科學人才而努力。

竹林學子也不負期望，例年來獲獎無數，包括世界奧林匹亞科學競賽物理金牌、全國高中數理學科能力競賽多面金牌、全國科展連續獲獎甚至代表國家參加國際科展，在在都呈現竹林科學養成教育的豐碩成果，而這項優良傳統，竹林也將秉持創辦人丘棣華教授繼承父祖「教育救國」的理念，繼續堅持努力。

(中時 )