台中》參與政見說明會被點名作文章 洪媽媽：錯愕、失望

2018年09月27日 15:57 中時 陳淑娥

國民黨台中市長參選人盧秀燕，27日在后里與黨籍議員陳本添舉辦聯合說明會，當地體育會及長青學苑成員逾千人出席，竟然赫見新聞局長卓冠廷的岳父母到場聆聽，盧致詞後特別上前握手致意，只見洪爸洪媽笑的很開心；洪媽則表示，現場聽不到具體政見，對於被拿來作文章感到錯愕。

針對立委洪慈庸父母今（27）日出席國民黨台中市長候選人盧秀燕在后里與黨籍議員陳本添舉辦聯合說明會。洪媽媽受訪時表示，他們都是長青學苑的會員，這次活動有透過長青學苑邀請，他們到場想知道盧秀燕跟陳本添對后里區有什麼政見，因為他們之前都對后里沒做事，現場也聽不到盧秀燕有什麼具體的政見，但因為她們的出席被拿出來這樣作文章，覺得有點錯愕跟失望。

盧秀燕及陳本添聯合問政說明會上午在后里登場，在身兼后里體育會理事長的陳本添號召下，連立委洪慈庸父母、也是新聞局長卓冠廷的岳父母都連袂出席，主持人發現洪爸洪媽也蒞臨會場，立即向與會者介紹兩位貴賓。

盧秀燕致詞後，特別上前跟洪爸洪媽握手致意，只見兩老一邊吃東西，一邊跟盧握手及交談，笑得很開心，雙方互動良好。

陳本添表示，洪爸是長青學苑游泳班的學生，也是后里體育會的會員，這次長青學苑跟體育會成員都有收到聯合說明會的邀請，所以兩人跟著學員們一起來參加。盧秀燕在致詞後，也特地上前握手致意，不因政治因素就放棄尋求兩位長輩的支持。

(中時 )