為何陳致中桃色風波老是被女方爆料 網友五字妙回

2018年09月27日 15:52 中時電子報 邱文秀

前總統陳水扁兒子、高雄市議員參選人陳致中疑似又沾染上花邊新聞，遭週刊爆料夜奔台北私人招待所。酒店小姐指稱陳致中就在包廂內，說陳頭髮看起來「尖尖的」，頗像卡通人物「訐譙龍」。PTT網友發問為何陳致中「不管是這次，還是上次，都有女方出來講話」，推文五字妙回「誠摯終招嫉」。

8年前《壹周刊》以封面故事踢爆陳致中召妓，陳致中事後反駁報導不實，還以名譽受損提告並請求賠償200萬元，但高雄地院比對手機通聯，認為陳致中既不配合保全證據、又不願出庭而判他敗訴，陳致中因此成了法院認證的召妓男。

當時網友並創造出一個笑話在網路廣流傳「小明在學校為人和善，待人誠摯熱情，且品學兼優， 但有眼紅的同學忌妒所以欺負他，有天小明不堪其擾詢問老師。老師說 :........................................... 誠摯終招嫉。」

如今陳致中疑似又沾染上花邊新聞，遭週刊爆料夜奔台北私人招待所。陳致中昨(26)日澄清，他坐在開放空間的吧檯，其他人則是與酒店小姐在包廂內，不過酒店小姐指稱陳致中就在包廂內，說陳頭髮看起來「尖尖的」，頗像卡通人物「訐譙龍」，陳致中再拍影片回擊，說酒店小姐指稱的男子不是他。

PTT八卦版鄉民發文問「奇怪，不管是這次，還是上次，都有女方出來講話，我想不管是酒店上班，還是當茶魚應該都要有基本職業道德吧？就是不能透露客戶資訊，畢竟這是個人隱私，誰來跟你消費，你這麼大嘴巴四處說，街頭巷尾都知，以後誰敢來找妳找這家店消費?所以到底是陳致中太倒楣，遇到的都是沒職業道德的，還是陳致中要求太多太過份的奧客，引起工作著不爽，亦或是背後有什麼天大的陰謀呢？」

推文的網友妙回「誠摯終招嫉」、「你的客人是阿扁之子這是超大廣告好嗎」、「政客都沒職業道德了 反而要求茶魚？」、「封口費給了沒」、「因為有人出更多錢買情報啊XDDD」、「假掰人士看不起風塵女,還要求自己作不到的職業道德?」、「酒店的沒寫保密切結書吧，沒放錄影帶就很好了」。

也有網友分析，陳致中是超級吸票機，所在選區泛綠參選人數爆炸，每個參選的大小綠都苦不堪言，要讓致中死的，自然是「吱己人」。

(中時電子報)