新竹》母雞帶小雞 小智號行動宣講車啟動！

新竹市長林智堅上周起啟動「小智號行動宣講車」，下鄉巡迴各社區，創意選戰也收到熱烈迴響熱。（陳育賢攝）

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新竹市長林智堅（右）上周起啟動「小智號行動宣講車」，下鄉巡迴各社區為新人站台拉票，左為西區參選人陳建名。（陳育賢攝）

爭取連任的民進黨籍新竹市長林智堅，下屆不僅自己要拚當選，更要發揮母雞帶小雞的效應，不只老議員要連任，也要全力將新人送進議會，因此上周起啟動「小智號行動宣講車」，下鄉巡迴各社區，創意選戰也收到熱烈迴響熱。

民進黨下屆在西區提名前市長室祕書陳建名，陳建名從政生涯第1個工作也是當林智堅的助理，根本就是林智堅的接班人，為了力挺自家子弟兵，小智號近日即開拔到西區信仰中心之1的內天后宮，林智堅親自帶著陳建名和民眾面對面談政策。

林智堅開門見山即說「要解決問題，找陳建名就對了。」他接著表示，細數西區建設，竹香南北路過去沒有人行道，嬰兒車和長輩都要與車爭道，在他上任後啟動人行道建置，完成竹香南北路共2.5公里的人行步道，沿途更設置生態解說牌，讓民眾認識西區的水鳥生態，是最親民的生態教育環境。

未來，市府更將啟動客雅大公園計畫，將天公壇公園、西雅公園、頂埔公園、台溪公園與客雅溪串連，為新竹市再創1個生態、休憩功能兼具的水岸空間。

「小智號行動宣講車」，以沉穩藍色為基底色系，車身內有巨型螢幕，彷彿日韓選舉宣傳車走上台灣街頭，造型搶眼吸睛，後續將有各場次巡迴新竹市各大街小巷。

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