久坐 小心尿不出來！

2018年09月27日 16:00 時報周刊 邱玉珍

39歲王小姐，因工作經常久坐憋尿，近幾個月自覺排尿不順暢，就醫檢查發現，餘尿高達300cc，經磁波椅治療後排尿逐漸順暢，近一次餘尿檢測為40cc，目前仍持續治療中。

52歲陳小姐，有急尿、頻尿的困擾，但每次上廁所都要等30-60秒以上才能尿出，且經常感覺沒尿乾淨，有時一咳嗽就忍不住尿出來，檢查發現餘尿達150cc，經治療後餘尿減少，也不用服藥。

婦女膀胱出口阻塞會造成排尿不順，國外有研究指出，婦女膀胱出口排尿阻塞的機率約從2.7％-25％。通常以膀胱刺激症狀比膀胱排空的症狀來的更為明顯或嚴重，膀胱刺激症狀包括急尿、頻尿、尿失禁等；膀胱排空症狀如排尿遲緩、尿流細小、尿流中斷及殘尿感等。

書田診所泌尿科醫師杜元博表示，婦女排尿困難大都是因為膀胱出口阻塞，骨盆底肌肉協調困難。常見的誘發因素有過動性膀胱發生、骨盆底肌肉放鬆不能、尿道外括約肌痙攣、膀胱頸功能失調、膀胱出口外來壓迫、尿道狹窄、子宮脫垂、慢性膀胱發炎、免疫神經等疾病。

為何久坐憋尿會尿不出來？杜元博進一步解釋，憋尿、久坐會使提肛肌長時間處於壓迫緊繃狀態，久了肌肉忘記如何放鬆，協調失能，導致排尿困難尿不出來。目前治療方式有藥物（括約肌肌肉鬆弛劑、血液循環藥物、抗攝護腺肥大藥物，女性荷爾蒙…等）、注射肉毒桿菌、手術、凱格爾氏運動或磁波椅復健治療。

杜博元說，凱格爾氏運動效果不錯，但須每天早中晚各做20次，一天共60次，至少執行3個月以上才會有明顯效果。磁波椅復健治療是透過椅子下方的線圈，產出7～14公分電流磁場刺激骨盆肌肉，使肌肉反覆收縮和鬆弛，回復原有彈性與功能，每週2～3次，每次療程20-40分鐘，連續3週，非侵入性的治療方式，但須自費，但有嚴重骨盆腔感染者不適用。

最後，他提醒中老年女性，排尿困難或尿失禁困擾嚴重影響生活品質，且長期排尿困難易引起泌尿道感染，造成膀胱、腎臟功能受損、尿毒症，不可不慎。目前治療方式有多種，可與醫師討論選擇適合的方式，可改善生活品質，同時避免併發症的產生。

(時報周刊)