陸版Google開發中？高層說溜嘴證實

2018年09月27日 16:10 中時電子報 吳映璠

近來搜尋引擎龍頭谷歌（Google）重返中國大陸市場的消息傳得沸沸揚揚，當中為大陸量身打造的搜尋引擎「蜻蜓」計畫（Dragonfly）引來不少關切，谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）8月份才表示谷歌重回大陸市場還差的遠，不料26日就傳出高層說溜嘴，間接承認蜻蜓計畫確實存在，引起關注。

谷歌首席隱私長恩瑞特26日接受參議院質詢，證實蜻蜓計畫存在，但針對其他與計畫相關的提問卻大打太極。（shutterstock）

谷歌首席隱私長恩瑞特（Keith Enright）昨日接受美國參議院質詢，當被問到谷歌是不是有一個蜻蜓計畫正在運作、用以發展陸版搜尋引擎時，恩瑞特不斷鬼打強回覆「谷歌離上架中國搜尋引擎還很遠」，逼得參議員克魯茲（Ted Cruz）打斷他：「我沒有問你什麼時候會上架，我是問你是不是有這樣的計畫？」

恩瑞特爾後才證實的確有一個代號為蜻蜓的計畫，「但不確定計畫的內容和範圍」。

隨後他又被問到怎麼看北京政府審查網路言論，恩瑞特卻不願正面回應，只說身為谷歌代表人，他沒辦法回答這個問題。

調查新聞網站「攔截」（The Intercept）8月發表文章，揭露谷歌極欲重返大陸市場，目前正在發展代號「蜻蜓」的計畫，目標是在大陸建置一個符合當地規範的審查版搜尋引擎，除了限制網民搜索人權、民主、言論自由及其他特定關鍵字，使用者也可根據電話號碼來查看其他人的搜尋紀錄，甚至能讓當局操縱天氣、空汙等數據。這是蜻蜓計畫揭露兩個月以來，首次有高層證實計畫存在。

紐約時報（The New York Times）報導，谷歌執意發展蜻蜓計畫，已引發上千名員工向高層發出連署抗議信，甚至有員工因此請辭。

受制於北京政府日益關切網路審查及駭客攻擊，Google於2010年正式退出中國大陸市場，損失7.7億用戶。

(中時電子報)