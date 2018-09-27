高雄》要變天了！唐湘龍8字曝韓國瑜要大贏關鍵

2018年09月27日 16:05 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長選情緊張，國民黨參選人韓國瑜頻繁赴台北上電視、電台節目，要爭取約50萬北漂高雄人回鄉投票給他。對此，資深媒體人唐湘龍說以趨勢來說韓國瑜已經贏了，但會小贏或大贏，「北漂人口如何表態」將是重要關鍵。

高雄選戰激烈，韓國瑜從投入選戰初期一路不被看好，但短短幾個月民調已上衝，最新民調更是與民進黨參選人陳其邁僅相差2%。韓國瑜參選以來，不僅大打經濟牌，更多次到台北上節目闡述政治理念，努力爭取北漂高雄青年支持。

唐湘龍在《NOWnews》名家論壇中提及「北漂現象」，他說都會對都會的人口淨流動，反映的是台南和高雄的發展動能流失，城市競爭失敗，而且「慘」敗。唐說40年前，合併前的高雄市單獨升格，以132萬人口，成為第二個直轄市。當時桃園人口僅高雄市一半，約65萬。但現在的桃園市以200多萬人口升格，而高雄若不是併了高雄縣，原來的高雄市人口不過160多萬。也就是這40年來，桃園人口增加150萬左右，而原高雄市僅增加30萬。「現在，連這種成長都停止了。民進黨執政這些年，高雄人口開始淨減，人民用腳投票」。

唐湘龍說以趨勢上來看，韓國瑜已經贏了。但究竟會小贏或大贏，「北漂」人口如何表態將是重要關鍵。唐預料今年國民黨將史無前例發出「召集令」，召喚北漂青年返鄉投票，為高雄的未來投下神聖的一票。唐說「北漂的權貴」返鄉支持貪二代，「北漂的青年」返鄉支持賣菜郎，「高雄要變天了」。

(中時電子報)