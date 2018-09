離奇車禍！安全座椅綁牢牢 3歲女童卻慘遭平板撞死

2018年09月27日 16:08 中時電子報 張達智

現在許多父母已習慣將3C產品當做安撫孩子的利器,在餐廳裡、車子上,到處可見盯著平板或手機的孩童,父母因此樂得輕鬆。但在西班牙發生一起離奇車禍,3歲女童坐在安全座椅上,身體毫髮無傷,卻因顏面和顱骨遭到重創而亡,初步研判,「凶器」正是女童當時手中所拿的平板。

這起車禍發生在西班牙西北部的比拉諾瓦德亞羅薩鎮(Vilanova de Arousa),女童26歲的母親駕車追撞一台校車,她與校車上的一名學生受到了輕傷。

當地媒體報導,女童家境優渥,祖父是當地知名商人。警方表示,女童坐在ISOFIX(國際標準化組織固定裝置,International Standards Organization FIX)安全座椅上,身體毫髮無傷,但臉部撞凹、還有顱內出血,初步研判,車禍發生當下,女童遭手中的平板重創。

「這是一起悲劇性意外,」RAC道路安全專家威廉斯(Pete Williams)向英國廣播公司(BBC)表示,「足以讓每個在乘車時,讓孩子使用平板或手機的父母背脊發涼」。

「我們還沒有聽說過類似的個案,但我們必須意識到,在高速的撞擊下,車內任何堅硬物體都可能成為致命凶器。」

英國皇家防止意外事故協會(The Royal Society for the Prevention of Accidents)則提醒,吵鬧的孩童將分散駕駛注意力,父母不應急於禁止車輛使用電子設備。

