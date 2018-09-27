離奇車禍！安全座椅綁牢牢 3歲女童卻慘遭平板撞死

2018年09月27日 16:08 中時電子報 張達智

現在許多父母已習慣將3C產品當做安撫孩子的利器，在餐廳裡、車子上，到處可見盯著平板或手機的孩童，父母因此樂得輕鬆。但在西班牙發生一起離奇車禍，3歲女童坐在安全座椅上，身體毫髮無傷，卻因顏面和顱骨遭到重創而亡，初步研判，「凶器」正是女童當時手中所拿的平板。

這起車禍發生在西班牙西北部的比拉諾瓦德亞羅薩鎮（Vilanova de Arousa），女童26歲的母親駕車追撞一台校車，她與校車上的一名學生受到了輕傷。

當地媒體報導，女童家境優渥，祖父是當地知名商人。警方表示，女童坐在ISOFIX（國際標準化組織固定裝置，International Standards Organization FIX）安全座椅上，身體毫髮無傷，但臉部撞凹、還有顱內出血，初步研判，車禍發生當下，女童遭手中的平板重創。

「這是一起悲劇性意外，」RAC道路安全專家威廉斯（Pete Williams）向英國廣播公司（BBC）表示，「足以讓每個在乘車時，讓孩子使用平板或手機的父母背脊發涼」。

「我們還沒有聽說過類似的個案，但我們必須意識到，在高速的撞擊下，車內任何堅硬物體都可能成為致命凶器。」

英國皇家防止意外事故協會（The Royal Society for the Prevention of Accidents）則提醒，吵鬧的孩童將分散駕駛注意力，父母不應急於禁止車輛使用電子設備。

(中時電子報)