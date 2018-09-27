YOUNG GUNS真人電影中止授權 漫畫家林政德判賠517萬

林政德。(本報系資料照)

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漫畫家林政德，20多年前的經典作品「YOUNG GUNS」，前年被電影製片公司吉時娛樂相中，合作推出真人版電影，不料林政德卻突然以合約逾期為由中止授權，吉時憤而提告林政德，請求賠償已投入的製作成本、政府獎勵金共2000萬元。案經台北地方法院審結，今(27)日下午4點判林政德應賠償517萬6141元。

「YOUNG GUNS」是以校園青春生活，與棒球社團故事為背景的漫畫， 1990年10月開始在「星期漫畫月刊」上連載，後以漫畫單行本出版，前後歷時 20 年，曾創下台灣漫畫銷售量最高的紀錄。2012年授權給曾製作「雞排英雄」、「陣頭」等賣座電影的吉時娛樂公司，開拍真人版電影，2016年吉時要開拍時，林政德卻以合約過期為中止授權，引發本件民事求償訴訟。

林政德與經紀人陳治華在北院審理時委任律師指出，授權吉時的合約是在2012年簽署，合約中明訂授權期限為3年，吉時2016年要開拍時，已超過3年授權期限，自然有權中止授權，並沒有違約賠償問題。

吉時娛樂委任律師則反駁， 雙方所簽的授權合約確有3年期限，但2014年時，吉時有與林政德、陳治華換約，3年授權期限應從換約後的2014年起算，林政德等不能主張合約在2015年到期，並以此為理由中止授權，這是單方面解約，須負損害賠償責任。

(中時 )

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