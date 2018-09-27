廣西海峽兩岸產業合作區專題報導（五） 總投資約260億元 宜居宜業大批台商聚集

2018年09月27日 16:06 中時電子報 綜合報導

廣西海峽兩岸產業合作區自2017年9月設立以來，充分發揮承接台資企業轉移、幫助台商參與“一帶一路”建設的獨特優勢，吸引大批台商聚集而至。截至2018年7月底，前來合作區考察洽談的台商約1200多人次，已經簽約入園專案43個，在談專案55個，意向總投資約260億元。

為了保障各個園區能落實31條惠臺措施，廣西今年8月出臺了《關於促進桂臺經濟文化交流合作的若干措施》，若干措施的第五部分，在設立投資產業基金、招商引資獎勵、加工貿易、跨境勞務等方面，把有關優惠支持政策輻射到海峽兩岸產業合作區，使合作區不僅享有“若干措施”其他所有條款優惠支持，還重點享有第五部分共9條的具體支持措施。在跨境勞務政策方面，將廣西海峽兩岸產業合作區各產業園納入廣西中越跨境勞務合作政策試點範圍，建立完善合作區跨境勞務合作機制，支持合作區內台資企業享受廣西中越跨境勞務合作政策。各園區都有相對於台商而言增加的優惠政策，例如崇左產業園區設立跨境勞務中心，合法引進越南工，保障企業勞動力；防城港產業園高新技術產業開發區內還出臺了關於支持台商發展的23條政策；中馬欽州產業園區則著力於完整配套建設，不僅設立園區，還設立了特色扶貧人口小鎮，為企業運行提供勞動力保障配套服務。

廣西依託好山好水和良好的邊境區位優勢，加大了與東盟國家的貿易往來，使得到這裏發展的外向型企業有一個良好的平臺。

防城港市東興口岸設立了便捷的落地簽服務，還成立了許多自駕遊相關服務的公司，便於與越南開展良好的交通交流往來和旅遊合作。在東興市，只要持身份證即可辦理自駕遊服務，加大了去越南旅遊的便利度。在中越邊境交界處的東興口岸，可以看到來來往往的出入境車輛和貿易人群，中越兩國邊民站在邊界處交流完全不受影響，甚至還有代取快遞的服務。落地簽使越南人到中國旅行更加方便，對於水果商戶而言，落地簽的設立，在辦理入境時會有效的節省時間成本，不會因簽證遲緩導致水果滯銷。

崇左友誼關景區

除了政策和區位優勢之外，一個城市的環境、風景、氣候都是企業決定落地生根的重要選擇。崇左市是廣西最年輕的城市，7個國家4A景區位於此地，集自然、文化探索、歷史遺跡於一身。防城港城市人口少面積小，但作為一個沿海城市，有著不可限量的發展前景。欽州市風景秀麗、資源豐富，有著碧海藍天下的柔軟沙灘，也有抵禦颱風的紅樹林，更有令人垂涎的大蠔養殖基地。這裏既是廣西海峽兩岸產業合作區的發展要地，更是農業種植的天然之鄉。

三娘灣旅遊管理區

廣西海峽兩岸產業合作區，呈現出海峽兩岸企業合作發展的廣闊前景。依託良好的創業平臺和各項扶持政策，以及城市無限的發展潛力和生態環境，廣西海峽兩岸產業合作區不僅能成為台資企業的聚集地，更能成為臺胞安居的幸福樂園。

(中時電子報)