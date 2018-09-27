又來囉！總統府9月29日開放參觀展售農產品

2018年09月27日 16:08 工商 崔慈悌

總統府農產品展售會又來囉!總統府宣布，9月29日（週六）上午8時至下午4時開放參觀，當日上午10時至11時及下午2時至3時在大禮堂有歌手現場演唱，南北苑則設有優質農產品展售攤位，展售裝飾盆栽、花生醬等各種臺灣優質農產品，歡迎民眾參觀選購。

總統府表示，週六當日在大禮堂安排黃子軒及廖士賢2位歌手現場演唱，讓民眾也能欣賞表演者精彩演出。

當天開放民眾參觀的區域為總統府一至三樓，包括敞廳、大禮堂、常設展「府－建構」、「府－日常」、「府－時代」、「府－聲音」、「府－想像」、「府－味道」、「府－我在」及特展「海島之國－垂秀夫攝影創作展」、特展「C2 SQUAD嘻塗幫」、交誼廳、紀念品中心及南北苑庭園。

此外，當日並在南北苑設有優質農產品展售攤位，現場展售裝飾盆栽、花生醬、精油純露 、玉米、水煮玉米、雞蛋、茶葉蛋、愛玉、絲瓜水、地瓜、百香果、絲瓜、蘋果、水梨、芭樂、香瓜等各種臺灣優質農產品，歡迎民眾參觀選購。

有意參觀民眾（含身障、年長行動不便人士）由寶慶路與博愛路管制哨進府，在力行樓前方排隊、安全檢查後由正大門進入；民眾可攜帶照相機或手機進府拍照，但以不影響其他民眾參觀為原則；攝錄影機、大型背包（手提包除外）等一律禁止攜入，現場備有置物櫃供置放物品。

(工商 )