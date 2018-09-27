《最低工資法》年底送行政院 勞部部長：架構已完成

2018年09月27日 16:23 中時 李宜秦

《最低工資法》草案預計年底送交行政院，勞動部部長許銘春表示目前草案結構都已差不多，下周起將開始與勞資雙方各別溝通討論。該草案若順利通過後，未來每年第3季都應召開最低工資審議委員會，也會規定審議會須參考的指標項目。

勞動部今年首度辦理「2018翻玩勞梗．SHOW自己-勞動創意海選」，大專院校學生可將勞動概念融入戲劇、舞蹈或歌唱內，錄製3到10分鐘的影片參與網路海選，活動獎金總額達36萬元。

部長許銘春也入鏡拍片宣導勞動基本概念，包括不可錄用未滿15歲的童工、最低工資明年元旦起調漲等，期盼「勞資和諧、共創雙贏」。

會後許銘春受訪時表示，《最低工資法》草案的基本架構都已完成，預計年底前會送交行政院，未來草案通過後規範審議最低工資的相關法律將由《基本工資審議辦法》改為《最低工資法》，法律位階從法規命令升級為法律，更具強制力。

另外該法內容將明訂每年第3季都應召集勞資學政四方，召開最低工資審議委員會，許銘春表示「每年檢討最低工資是有必要的」。草案內也將規定審議會應參考的指標，包括消費者物價指數、勞動生產力年增率等，許銘春說「這些都是勞資學有共識的，其他具體的內容要等到預告時才會知道」。

許銘春表示，下周起將密集的與勞資雙方各別溝通討論、搜集意見，作為草案參考內容。由於勞動部預計在年底送交行政院，扣掉草案預告期的2個月，預計10月左右就須公告草案內容，才可能來得及送審。

(中時 )