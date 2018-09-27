「太陽花女神」心花開！臉書嬌喊「很想你」

2018年09月27日 16:16 中時電子報 張國欽

「太陽花女王」劉喬安，八月中因持有毒品K粉遭捕，自此臉書就未公開貼文，神隱一個月，不過，中秋節卻PO出看似畫作照，還在撩男嬌喊「很想你」！

劉喬安親自做畫。（圖／取自劉依函臉書）

劉喬安對畫作看頗有天份。（圖／取自劉喬安臉書）

本名劉依函的劉喬安，在8月13日時搭計程車返家，遇警方路檢，當時穿著低胸熱褲的她，神情慌張，還將白色不明粉末撒在坐墊上試圖滅證，但警方告她「要將粉末的椅墊拿去鑑定」，劉才始坦承持有毒品。

事後，她在臉書貼文「對不起，傷害到喜歡我關心我的你們了，明天中午我會和醫生好好的和大家一起解釋，抱歉浪費社會資源，晚安台北，晚安我的家」。但到了預定時間依舊神隱沒現身，且自此不在臉書貼文。

然而，她在24日中秋節才又在臉書公開貼文，且po的幾張畫作照片來看，看近來劉似乎選擇畫畫沉潛，且看似頗有天份。但貼文不慎似乎曝露「菜英文」，還有男友人留言虧她「真心配服你 在iphone有拼字輔助功能下 還能拼錯字 ballerina」。

劉喬安拼錯英文被友人抓包。（圖／取自劉喬安臉書）

她還臉書看似向對方撒嬌一直說「好想你」、「想開(看)你」。（圖／取自劉喬安臉書）

她還率性回噹朋友：「你是不會用私訊叫我改喔，直接ㄉㄧㄤ我 煩欸！」不過接著又立刻撒嬌留言「不過我喜歡」、「那我很想你可以嗎」。不過似乎又選錯字寫著「親情的招喚 姐妹的 嗚嗚嗚嗚 人家想開到你」，朋友還回「不是很懂你的意思。我是英文老師餒」。

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(中時電子報)