《時來運轉》運彩報報 - NBA新球季冠軍投注策略

詹姆斯加盟湖人。(美聯社資料照)

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中時電子報

NBA 2018-19賽季即將於台灣時間10/17展開，今年暑假各隊積極補強，如勇士納入強力中鋒考辛斯(DeMarcus Cousins)、詹皇(LeBron James)改披紫金戰袍、安東尼(Carmelo Anthony)效力火箭…等，聯盟如此大幅度走馬換將對於喜歡運彩的朋友絕對是一大福音，莊家上季累積的大數據不再管用，有如重新開闢的新戰場，眼光精準的玩家趕緊在球季開始之前大展身手。

目前台灣運彩盤口已經將NBA 2018-19球季冠軍特別項目的賠率開出，在總冠軍玩法方面，火箭的9倍、76人的15倍以及暴龍的15倍都值得注意，火箭在西區只有勇士以及湖人兩個威脅，勇士考辛斯上季傷勢復原情況以及日後磨合方面都屬變數；湖人詹姆士與諸多新秀搭配是否順暢也很難說。76人陣容完整球員極具天賦，上季季末打出高水平的表現令人驚豔，有了更多季後賽的經驗相信今年只會更為成熟。暴龍換來里歐納德(Kawhi Leonard)以及葛林(Danny Green)戰力直接升級，兩人出色的防守加上暴龍原本就強大的內線，新一季的防守強權非多倫多莫屬。以上3隊論實力賠率只會隨著球季進行而越來越低，建議盡早購入。

至於賠率6.25倍的塞爾提克以及11倍的湖人還不推薦，絕對不是因為他們沒有奪冠實力，主要是兩隊都還有很多功課要做，塞爾提克兩大看板球星傷癒歸隊，很難維持上季季後賽精彩的團隊球風，要如何達到平衡還需要時間磨合；湖人眾多新秀也要一陣子才能適應詹姆士領導的球風，再加上目前陣中尚無出色的三分定點射手，這在詹皇進攻體系是不可欠缺的。估計開季兩隊戰績均會經歷一波亂流，當塞爾提克以及湖人的賠率因此而升高，就是我們下手的好時機了！

(中時電子報)

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