2018世界華文創意大會 廣州圓滿登場

2018年09月27日 16:18 中時電子報 綜合報導

走過四十一個年頭的時報金像獎暨第十九屆金手指獎，9月25日來到廣州與各界會見，現場邀集來自廣州市廣告協會、廣州4A成員及各界代表一同出席這場籌備會，期許各界與旺旺中時媒體集團共同推動華文創意盛事！

2018世界華文創意大會

2018世界華文創意大會

「2018時報世界華文創意大會」規劃相關系列活動，其中除了維持時報金像獎及金手指獎競賽之核心活動外, 也對各界說明今年預計規劃的整體活動概況。包含了十二月在台北舉辦論壇、頒獎典禮、晚會等多面向活動外, 亦製作專題節目在兩岸媒體平台報導今年優秀作品、廣告前瞻及科技未來發展。

廣東省廣告協會主任 刘杭辉

廣州市廣告協會會長 鐘敏雄先生

廣東省廣告協會主任刘杭辉先生致詞表示, 廣東省廣告協會及會員將全力支持這個活動，同時也會與各界多一些溝通，讓廣告行業做的更有聲有色，串連業內更多的合作共贏，把我們的資源進行互動跟共用。廣州市廣告協會會長鐘敏雄先生致词表示，希望通过此次活动在廣州或華南這個市場贏得更大的迴響，讓我們創意人可以有更多的榮耀，並祝台北國際創意節圓滿成功。

廣東省廣告集團董事 夏躍 先生

廣東省廣告集團董事夏躍先生則表示, 今天全廣州最具創意的公司都到齊了，廣州可以說是中國最具創意一個地區，是一個創意的製造地。時報獎是個好的平臺, 把具有創意能量的大家聚集在一起。最後, 夏躍表示代表省管集團一定全力以赴、全力支持時報獎系列活動。

廣州4A代表:盛世長城董事總經理 陳慧茹女士

廣州4A代表盛世長城董事總經理陳慧茹如士於致詞中說明, 廣州4A在傳播行銷這個領域一直是最專業的，上周也剛結束每年一度的廣州4A盛會，而這次時報金像獎及金手指獎來到廣州，也帶給大家一個前導和服務。在中國整個傳播創意的發展上, 廣州是比較早開始的城市, 在這當中, 4A一直是擔負著很重要的責任，這一次有幸參加這麼具有權威性的獎項，我相信我們廣州4A的所有的成員也將帶著更高的期許及全方位多元的優秀作品，一同參與時報獎。

時報世界華文創意大會 大陸組委會主席 吳孝明先生

擔任時報世界華文創意大會大陸組委會主席吳孝明先生表示, 2004年我從臺北到了北京，以我的創業經驗，要在中國大陸廣大的市場發光發亮，強強聯手是很重要的一件事情。「廣告」這個產業，臺灣發展比內地早，時報金像獎及金手指獎已是相當知名的獎項品牌，也不斷跟著時代的巨輪轉動、轉變，如今時報獎已成為廣告人創意的交流平臺，未來將成為兩岸華人的創意盛會，希冀我們廣告人和時報獎共同強強聯手，碰撞出更多火花。

2018世界華文創意大會

2018世界華文創意大會

今年「時報世界華文創意大會」將全世界優質的創意聚集在一塊, 旺旺中時媒體集團更提供媒體宣傳平台以及多年辦獎的資源，貢獻予兩岸的廣告界，幫助廣告產業有更多不同面向的延續以及發展。繼台北、北京、廣州籌備會議後, 將於9/26在上海接力舉辦, 邀集廣告各界專業菁英人士與會，廣集創意與新意，希望汲取到更多廣告界菁英對時報廣告獎建議, 再創華文廣告新風貌!

2018世界華文創意大會

上海場:9月26日/時間:17:30-20:00

聯絡人:王鶴璇

Tel:+8610-65818799

Email:timesawards@163.com

官網:www.timesawards.com

(中時電子報)