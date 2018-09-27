《時來運轉》運彩報報 - NHL新賽季五大預言

2018年09月27日 16:24 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

2018-19賽季的國家冰球聯盟(NHL)即將在台灣時間10月4日早上揭開序幕，還記得上賽季因擴充而加入的新軍維加斯黃金騎士神奇打進史坦利盃決賽嗎？可惜黃金騎士的冠軍夢被同樣是首次奪冠的華盛頓首都以及他們的俄羅斯籍隊長Alexander Ovechkin所粉碎。球迷可能也記得，季後賽常客芝加哥黑鷹和紐約遊騎兵竟然都被拒於門外，這還是黑鷹自2008年後首次無法參與季後賽。

那麼新賽季又會有那些令人意想不到的事情發生呢？迷上冰球雜誌(Hooked On Hockey Magazine)網站作出了5個大膽的預言，一起來看看可能會發生那些新鮮事？

1.費城飛人浴火重生

如果要選一支球隊在史坦利盃季後賽高歌猛進，相信投費城飛人一票的少之又少，因為自2012年以來，飛人就再也沒有闖過季後賽第1輪。不過，單打能力強的翼鋒James van Riemsdyk從多倫多楓葉回歸，將大大提高他們在比賽中獲得以多打少(power play)的機率，年輕的攻擊手Travis Konecny和Ivan Provorov也將持續進步並嶄露頭角。飛人防守向來為人詬病，一直沒有強力門將是主因，上賽季加盟的Brian Elliott經驗豐富，可望迎來反彈1年，替補的Michal Neuvirth只要身體健康也勝任有餘。

2.維加斯難再寫奇蹟

最近幾年維加斯黃金騎士應該都會是季後賽常客，但靠著擴張選秀特許經營的球隊，恐將無法在下賽季繼續他們的勝利方程式。上季表現出色的翼鋒James Neal和David Perron都行使自由球員權利轉隊，即使門將Marc-Andre Fleury表現再佳都無法彌補進攻火力的下滑。

3.佛羅里達艷陽高照

提到佛羅里達的冰球，人們都會想到坦帕灣閃電，但今年情況可能會不一樣，佛羅里達美洲豹將寫下1996年以後第5次打進季後賽的成績，而且也是繼96年闖進史坦利盃決賽後，首次能夠在季後賽贏得至少一個系列賽的勝利。22歲的後衛Aaron Ekblad本季將大放異彩，他的防守實力頂尖，是最佳防守球員諾里斯獎(Norris Trophy)的潛在得主，Ekblad同時也擁有進攻才華，上賽季成為NHL史上僅僅第15名職業生涯前4個賽季進球都達到雙位數的防守球員。美洲豹如果能壓倒閃電做一回佛羅里達老大哥，總教練Bob Boughner也將會帶回代表最佳教練的傑克亞當斯獎(Jack Adams Award)。

4.紐約島人橫掃楓葉

紐約島人連續兩個賽季無緣季後賽，今年要翻身恐怕也不容易，尤其是他們的隊長John Tavares轉會多倫多楓葉，球隊又未能在自由球員市場有任何重大交易。本季唯一能讓藍橘軍團球迷開心的事，可能就是例行賽3戰橫掃楓葉。兩隊本季3場交鋒，島人佔兩個主場優勢，這兩場比賽勢必充滿激情，Tavares還是有可能會將他的名字寫在得分板上，但島人將會悄悄的拿走勝利。

5.國王加冕史坦利盃

近7年有3支球隊各拿下2座史坦利盃，國王就是其中之一，不過近4個賽季他們只有兩次晉級季後賽，而且都是一輪遊，似乎贏下隊史第3座總冠軍的機會已逐漸遠離。但老將的價值很可能在這一季得到證明，像是剛從KHL聖彼得堡回歸NHL的俄羅斯球星Ilya Kovalchuk (35歲)、加拿大防守悍將Dion Phaneuf (33歲)、加拿大冬奧金牌中鋒，曾經單季攻進46球的Jeff Carter (33歲)和連13季進球雙位數的右翼Dustin Brown (33歲)等，這些老兵們將重新點燃魔法，並與球隊的年輕新秀產生良好的化學作用。國王可能不會贏得太平洋區冠軍，例行賽戰績也只是一般，但這反而幫到他們在季後賽承受較少的壓力，32歲的Jonathan Quick也將重新證明他是NHL近年最好和最關鍵的守門員之一。

(中時電子報)