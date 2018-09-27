金門環保局長蔡其雍遭諷「酒駕續作官 敘舊卻辭官」

以環保專業獲陳福海縣長延攬進入縣府團隊的蔡其雍（前右一），日前出席台電在雄獅堡的淨灘活動。（李金生攝）

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中時電子報

捲入陳致中夜赴招待所一事的金門縣環保局長蔡其雍，昨（26）日深夜向陳福海縣長請辭獲准。蔡其雍8月初甫因父親節酒後駕車，被警方移送法辦，當時金門縣政府僅擬記蔡其雍大過。國民黨文傳會副主委洪孟楷說「酒駕續作官，敘舊卻辭官」，招待所密會到底有什麼不可告人秘密？檢調不應該再沈默，主動調查才能解釋蔡其雍大動作請辭背後心虛的原因。

蔡其雍8月初甫因父親節酒後駕車，被警方移送法辦，當時金門縣政府僅擬記蔡其雍大過。如今捲入陳致中夜赴招待所一事，蔡其雍表示，當天只是拿1盒糕餅讓陳致中在中秋節與親友分享而已；媒體詢及為何約在招待所，他匆匆回答：「那又不是酒店，子虛烏有！」蔡其雍昨深夜請辭獲准。

國民黨文傳會副主委洪孟楷在臉書表示「誰說謊？坐吧台幹嘛請辭！招待所密會到底有什麼不可告人秘密？」

他說，昨日媒體報導沸沸揚揚的陳致中前往招待所與金門環保局長蔡其雍密會，陳致中受訪時仍義正嚴辭的說是「老朋友敘舊，都坐在吧檯開放區。」如果真是如此理直氣壯，蔡其雍火速請辭毫無道理。是否還有什麼不為人知的事情被掌握？而外界更好奇蔡其雍交付了什麼給陳致中？真相只有一個，誰說謊，請誠實面對人民！

洪孟楷批，金門環保局長蔡其雍過往曾有多次酒駕紀錄，最近一次是在今年八月，且酒駕值高達0.54，根本已經危險駕駛。如此嚴重的行為，金門縣政府才以記大過來力保職務，政務官記過根本不痛不癢；但如今一個老友聚會，且還是「吧檯敘舊」，卻要主動請辭？難道在蔡其雍心裏敘舊比酒駕還要嚴重？除非心裡有鬼，否則根本邏輯不通。

他表示，蔡其雍也應該清楚交代，到底紅色塑膠袋內有什麼？為何從頭到尾緊拿並交付給陳致中。尤其在選舉敏感期間，如果涉及金錢利益，檢察官更可以主動介入調查，這到底有無期約之嫌，看好陳致中選情想要先投誠示好買保險？影片會說話，檢調不應該再沈默，主動調查才能防範未然，也才能解釋為何蔡其雍要大動作請辭其背後心虛的原因。

洪孟楷最後標記「酒駕續作官，敘舊卻辭官，蔡其雍我真是搞不懂你呀!」

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷-為您發聲、聲聲不息

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