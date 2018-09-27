被問打假新聞 行政院發言人Kolas：只能呼求媒體自律

2018年09月27日 16:24 中時 張理國

內政部等部會研議修《國安法》遏阻假新聞，行政院發言人Kolas Yotaka今天有感而發，在臉書貼文，提及自己曾任記者，萬萬沒想到，現在最常被問到的是政府如何打假新聞，Kolas說，政府不會因此打壓出版自由、言論自由、新聞自由，只能不斷呼求媒體自律。

Kolas說，以前寫新聞，主管連形容詞都不讓記者寫。意謂記者的主觀感受必須放在一邊，只能客觀呈現事實，記者不能意圖引導觀眾/讀者的喜怒哀樂，對此新聞事件或人物的解讀或好惡，必須由觀眾/讀者衡酌新聞事實之後，自己去判斷。結果萬萬沒想到，現在她最常被問的問題竟然是: 政府如何打「假新聞」?

被問打假，Kolas說，她的回應通常都是: 政府無法定義「假新聞」，因為政府尊重出版自由、言論自由、新聞自由，那是捍衛多年的堅持，選擇相信媒體會自律，真實且中立的新聞，是民主的基礎。但政府受傷了。現在的政府，的確為惡意散播的不實資訊所苦，許多被包裝成「新聞」卻未經查證、加油添醋、惡意造假的資訊開始氾濫，有心的政治團體或境外勢力隨即高強度的重複轉貼傳播，政府各機關只能疲於奔命不斷澄清，而且不知道澄清之後，廣大的民眾是否理解了? 接受了? 或者早就已經被謠言洗腦了?

Kolas說，政府不會因此打壓出版自由、言論自由、新聞自由，只能不斷呼求媒體自律。Kolas貼文最後並引用公廣集團的節目製播準則內容問，如果這是一張自律清單，現在的「新聞」滿足了幾項?

(中時 )