觀護盃》換隊就鎖定金酒先發 柯旻豪不敢大意！

2018年09月27日 16:25 中時電子報 黃及人

從今年台北夏季聯賽、DLIVE夏季聯賽到花蓮觀護盃，「小柯」柯旻豪每場比賽都任金酒先發控衛，幾乎提前宣告鎖定新球季先發位置，但他強調並不在乎先發或替補，「我才剛來沒多久，還在努力抓隊友習性，要加強的東西還很多！」

柯旻豪今年休兵期間，跟昔日大學隊友吳怡斌選擇從裕隆跳槽金酒，一簽就是3年合約，小柯說：「當初金酒跟我提出的條件，我都能夠接受，雖沒有提到什麼先不先發，我卻很清楚想要站穩自己在金酒的角色或地位，我必須更努力。」

從過去高苑工商到義守大學打球時期，柯旻豪向來給人進攻火力強大的形象，就算個子較矮，卻從不畏懼切入內線上籃，但到了SBL之後，小柯逐漸轉型為控球後衛，也努力繼續磨練自己外線技巧，卻在裕隆並未獲得太多發揮空間。

「我想無論裕隆或金酒的球隊環境都很好，只是感覺自己在金酒的機會可能會比較多，所以才會來到金酒打球，」柯旻豪說，「現在要說我就是新球季的先發控球，或許還太早，畢竟洋將也還沒來，我現在能做的就是盡力去打球。」

不過柯旻豪也透露，來到金酒最不適應的地方，還是從宿舍要去訓練場館，必須要騎車20分鐘時間以上才能到，「幾乎每天都從永和騎到泰山，真的有點遠，不像以前在裕隆只要坐電梯到樓上球館就好，這是我要趕緊適應的地方。」

在金酒執行教練吳俊雄的計畫中，就是設定柯旻豪、于煥亞其中1人擔任新球季的先發控衛，但他強調一切仍看遭遇比賽對手，也須等待兩名洋將報到之後再說，「但以目前來看，小柯擔任先發的狀態還算不錯，卻有待加強。」

(中時電子報)