普及智慧城鄉生活 曾記麻糬擴大行動支付

2018年09月27日 16:38 中時 范振和

曾記麻糬Pepper機器人「小曾」今天下午亮相，10月10日正式駐店服務。（曾記麻糬提供）

曾記麻糬配合推行「普及智慧城鄉生活應用計畫」，27日下午舉辦「行動支付啟用暨創意行銷服務Pepper記者發表會」，曾記麻糬創辦人董椿霳強調，兩蒙其利的多元支付方式，是企業界貼心服務的趨勢。

曾記麻糬門市目前可使用apple pay、google pay、Samsung pay、悠遊卡、街口支付等5種消費付款方式，目前也正陸續採用橘子支、支付寶、一卡通、歐付寶、LINE pay等5種，今年底前只要一機在手，即可在曾記麻糬各門市部，透過上述10種支付方式輕鬆購物。

董椿霳說，行動支付對企業的好處就是，不會收到偽鈔；減少收銀人員找錢過程中的汙染；可提供消費者更多元的服務；同時，收銀結束，可避去點現金的時間，也不必因身懷巨款，遭到歹徒覬覦。

至於對消費者的好處是，不用掏、帶錢包，只要帶手機，購物明細一清二楚；還有很多促銷活動與優惠折扣；再也不需前往提款機提領現金，省去手續費與提領路程時間。

董椿霳表示，曾記麻糬此次配合推行「普及智慧城鄉生活應用計畫」，擴大行動支付普及應用服務，也在花蓮市國聯一路79號「曾記麻糬故事館」推出創意行銷服務Pepper機器人，為客戶進行產品介紹、引導客人、與客人聊星座等，增加互動的情趣。

今天下午2時左右，Pepper機器人首度亮相，10月10日上午10時10分起至下午13時14分，正式駐店服務，屆時會有歌舞、與顧客拍照互動等更多的功能。

外交部東部花蓮辦事處長粘信士、縣政府觀光處長彭偉族、北區國稅局花蓮分局祕書黃國文、玉山銀行花蓮分行經理吳茂群等多人到場致意，對花蓮第一家推動行動支付的曾記麻糬，讚譽有加。

(中時 )