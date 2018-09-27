黑道大哥出獄賣蛋捲 用經驗鼓勵更生人

曾經混跡黑道的大哥劉祐誠出獄後轉職賣起蛋捲，並用自身故事鼓勵更多與他一樣的更生求職者。（林和生攝）

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中時

曾有過一段荒誕歲月的黑道大哥劉祐誠，經過9年牢獄禁錮，出獄後洗心革面，靠著賣蛋捲重返社會，他將這段浪子回頭的親身故事，用來鼓勵屏東34位更生求職者，除了激勵大家建立求職自信心，更盼眼前有著與他同樣際遇的迷途羔羊，能早日重返職場與社會接軌。

由屏東就業中心與屏東地檢署共同舉辦的更生人就業促進研習課程，就服中心主任翁素足表示，期待透過真人真事，幫助學員在進入就業市場前做好心理調適、建立正向積極求職態度。

「原來腳踏實地生活才叫幸福」，劉祐誠說，他年輕時混跡黑道，曾一晚豪擲5、60萬，卻在32歲那年因案入獄，在牢裡經宗教感化並藉由烘焙培訓習得一技之長，出獄後已年過40，決定金盆洗手。

先是離開高雄老家，到新竹夜市打零工，發現夜市沒人賣蛋捲而嗅到商機，於是決定創業，品牌名稱就取名為「傳說中的大哥手作蛋捲」。

他印象深刻，創業初期因新竹風大，攤子被吹得東倒西歪，生意慘淡、曾有1晚僅賺300元，根本不夠養家，他還是咬牙堅持，終於盼到生意步上軌道。

「做生意的態度如同學習一般，不進則退」，他鼓勵在場更生求職者，重返職場前，務必先建立堅定信念，「絕不走回頭路」，再來設立職涯目標、勇往直前，讓別人看待你從原本的大問號變驚嘆號。

(中時 )

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