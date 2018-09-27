《時來運轉》運彩報報 - MLB外卡最終割喉戰評比

2018年09月27日 16:33 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

競逐外卡最終席次的球隊，以及他們最後一次系列賽。

美聯外卡篤定由洋基對上運動家！差別僅在誰能擁有主場優勢。洋基對上戰力有調養生息空間的紅襪，極可能遇到對方派出非一線投手應戰，搭配洋基傷兵歸隊的猛烈打線，鎖定「大分」極為合理！此外，洋基外卡戰績領先兩場，毫無理由拱手讓出主場優勢，加上基襪宿敵面子之爭不可失，因此另一選擇是「不讓分」勝出。

運動家對上的是同區的老面孔天使，他們一樣會極力搶勝爭取割喉戰主場優勢，不過運動家唯一不拿手的就是對上同區隊伍，加上兩隊打擊偏弱，故建議往「小分」和天使「受讓勝」的方向來押注。

各競爭外卡球隊最終系列賽擁有大利多的當屬釀酒人，他們將與老虎進行跨聯盟的交手。老虎本季戰績不佳，最後階段應該練兵，而釀酒人因為到美聯比賽可使用指定打擊，所以會大力推薦「大分」、「讓分」勝以及釀酒人大比分「勝分差」贏球這些玩法。值得注意的是，釀酒人在國聯中區僅落後小熊0.5場勝差，絕對會以拿下分區冠軍為目標全力拚戰。

而在截稿前，國聯西區洛磯也將落後道奇的勝差追至0.5場，且在外卡競爭上擠下紅雀。這使得洛磯的狀況和釀酒人極為類似，有機會爭取西區冠軍或至少取得外卡戰資格。洛磯在最後一個系列賽對上東區的國民，預料也是將全力尋求橫掃累積勝場封王，因此亦強力推薦「不讓分」玩法勝出。

最後看到紅雀與小熊的殊死戰，紅雀即使全勝橫掃，也無法逆轉中區的排名成為第1，但卻有機會助釀酒人把小熊拉下，這麼一來國聯外卡戰就變成和這個列賽相同的組合戲碼！因此就氣勢上絕對要全力以赴贏得先機，所以投注紅雀「不讓分」勝和步步為營導致的「小分」為首選。

彩迷們，快積極鎖定以上這些對戰組合吧！先累積些投注本，在季後賽開放更多單場或場中投注時，再獲取更多倍數獎金！

(中時電子報)