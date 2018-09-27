國際女性影展歡慶25屆 4城開跑今台中為起點

左起：女性影展策展人 羅珮嘉、女性影展理事長 周旭薇、台中市政府新聞局副局長 呂美莉、台中影視發展基金會執行長 林盈志。女性影展提供

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台灣國際女性影展今年邁入第25週年，10月31日起也將在台中新光影城開跑，為歡慶25週年慶，除了影展時間拉長，放映節目更是歷屆最多，選片更較以往多元，將播出法國新浪潮祖母-安妮華達最批判性的作品《無法無家》、關注跨性別議題的柏林影展泰迪熊獎最佳紀錄片《姊的SWAG姊來唱》等影片，為期五天的影展盛事將於台中新光影城展出，而 9月29日起將在全台7-ELEVEN ibon售票系統皆可購票劃位。

「2018第三屆台中國際女性影展」今日在台中市政府舉辦記者會，宣布影展開跑。臺中市政府新聞局副局長呂美莉表示，女性影展一直是提供多元女性視角利用影像探討人文、土地，建構一個更具包容的社會，期許未來更多台中市民關注藝術電影，透過電影美學讓各位觀眾有更多對事物的觀點。

而台中市影視發展基金會執行長林盈志則表示，走到25歲相當不容易，在台中的女性影展除了是性別平權的展示外，更是文化平權的肯定，今年台中女影注重在電影本質，希望能在台中培養更多觀影者與培養創作者的新基地。

第三屆台中國際女性影展10月31日起至11月04日，9月29日開始售票，希望透過電影敘事，能讓更多觀眾關注全球化移動造成的情勢以及尊重每一個族群的權利，並持續提倡多元平等性，喜歡女影的粉絲們千萬別錯過！

(中時 )

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