五股虐童案羅生門　保母爆：媽媽疏於照顧，要我沒事不要找她！

2018年09月27日 16:57 中時 吳岳修

新北市五股日前驚傳疑似保母虐童案，2歲小妹妹骨折送醫急救，遭控施虐的郭姓保母沈寂多日後，27日跳出來替自己辯駁，她強調自己絕對沒有對小孩施虐，民代聽從片面指控就開記者會公審她，「對我不公平」，至於小孩怎麼受傷，郭姓保母直言：「問媽媽才知道！」

郭姓保母表示，她照顧這兩個孩子多年，張媽媽在特種行業上班，每每工作不愉快就亂花錢，從2016年起就經常拖欠保母費，就連小孩奶粉沒了也不買，她只好自已花錢代墊買奶粉，零零總總加上起至少欠她80萬元。

郭姓保母說，她體諒張媽媽單親養育2個小孩的辛苦，因此她都盡量幫忙，張媽媽疏於照顧，把孩子全部託付給她，孩子甚至開始叫她「媽媽」，她擔心會造成孩子人格與想法的錯亂，曾找張媽媽溝通，但張媽媽只會說：「我相信你，沒事不要找我」。

郭姓保母也說，她絕對沒有打小孩，照顧小孩這麼久早有感情，本月21她從警局做完筆錄回來，接到張媽媽的哥哥打來電話，開口就恐嚇要她承認對小孩施虐，然後來談和解的事，否則就要對媒體公開爆料，「要把事情弄大一點，讓我的保母做不下去」，她堅稱自己沒犯錯，對方就掛電話。

「我絕對不是一個不負責任的保母」，郭姓保母說，她知道張媽媽上班忙碌，所以她盡量不去打擾，張媽媽拖欠保母費，她也沒有因此對小孩不好，「我一路走來沒有做錯」。

(中時 )