基隆飼主虐貓玩抖音犯眾怒　網：跟姚文智一樣討罵嗎？

2018年09月27日 17:01 中時 張穎齊

有民眾在錄製「抖音」時，用手掐住貓咪嘴巴，貓咪模樣痛苦，引發網友一片撻伐。（翻攝自爆料公社）

有民眾在錄製「抖音」時，用手不停玩弄貓咪嘴巴，而貓咪只能任憑主人擺布，模樣可憐。（翻攝自爆料公社）

網友PO文爆料，有民眾在錄製「抖音」時，不停擺弄貓咪的嘴巴、還掐住貓的脖子，虐貓行徑被PO上網後，引發網友罵聲連連。（翻攝自爆料公社）

飼主在抖音錄製掐貓咪的舉動，遭到網友撻伐，更有人舉例民進黨台北市長參選人姚文智（中）抱貓的案例，連環炮轟。（本報資料照／范揚光攝）

請愛惜小動物！臉書社團「爆料公社」今（27）日PO出2段影片，網友指出基隆市1名飼主在錄製「抖音」軟體時，卻用手將貓咪的脖子掐住，貓咪還因此吐出舌頭來，模樣痛苦，嘴巴還不停被玩弄，只能任憑主人擺布。可憐的遭遇被網友看到後，紛紛氣炸，留言痛罵「根本是虐貓！」，還有人說「是跟姚文智一樣討罵嗎？」

根據影片畫面顯示，這隻灰色貓咪被一名穿著桃紅色衣服的小女孩又抱又掐，先是不停玩弄貓咪嘴巴，還配上「魔性」的笑聲，自鳴得意，不顧貓咪已伸出前腳不停掙扎；接著又分4個part掐貓臉、按貓頭、開貓嘴、勒貓頸，其中最後一段更是讓貓咪痛苦到吐出舌頭，彷彿在求饒般，但仍然只能任憑小女孩宰制。

「虐待動物！」影片PO出後，引發軒然大波，網友紛紛留言痛批「腦袋進水嗎？」、「掐咽喉絕對是虐貓」、「貓都快窒息了，誰能救救這隻貓！」、「貓咪是無辜的，放過牠吧，感覺快被掐死了」、「貓咪在哭，這女的是不是有病？」，還有網友用先前民進黨台北市長參選人姚文智抱貓的案例批評「是跟姚文智一樣討罵嗎？」

基隆市動保所長陳瑞濱表示，根據影片畫面顯示，飼主故意勒住貓咪的脖子，導致貓咪因為有窒息感而吐出舌頭，已非正常生理狀態，飼主此舉也不是正常的飼養、管領行為，構成了虐待行為，恐觸犯《動保法第6、30條》，嚴重可處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰，目前已派動保員前往查證中。

(中時 )