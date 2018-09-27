挺老建築再生計畫 黃偉哲：要為台南保存更多美麗記憶

2018年09月27日 16:52 中時 曹婷婷

文化部於全國文化機關主管會報中提出「私有老建築保存再生計畫」，提供不具文資身分的私有老建築修復補助，最高可達5成，台南市長參選人黃偉哲表示，台南市現有古蹟139處及歷史建築66處，全國名列前茅，市府原本就有「台南市歷史街區振興補助辦法」，現在中央又有新補助規定，雙管齊下，將讓更多老建築受惠。

黃偉哲指出，台南有文化古都美名，台南市可說是台灣最有老屋修復需求的城市之一，這些老建築也造就台南深厚的文化底蘊，常有國內外觀光客慕名而來，只為一睹歷史風采，這是台南一個美麗的特色。

他表示，根據目前「台南市歷史街區振興補助辦法」，歷史老屋整建或修建，單次補助金額上限為80萬元，文化部的「私有老建築保存再生計畫」則將補助幅度拉高到上限5成，這對較大型的工程來說是很實質的補助，畢竟一次大規模整修動輒要花費數百萬，80萬元其實還是不太足夠的。

黃偉哲強調，各縣市財源跟中央終究不能放到同個水平上來比較，而古蹟及歷史建築都是台灣的珍貴資產，不應以城市的線際畫分，文化部這次的辦法補助的是私有老建築，將進一步為台灣留下更多有文化意義的老屋。

黃偉哲表示，歷史因人的情感而美麗，希望透過這次補助計畫讓台南更多值得被保存的回憶能保存下來，這是台南的浪漫，更是台灣的驕傲。

(中時 )