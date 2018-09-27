今年不一樣！花蓮飯店業者推住房優惠 海上看國慶煙火

國慶煙火在花蓮，海上煙火預計能引來新一波觀光潮。福容大飯店提供

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中時電子報
2018國慶煙火在花蓮 兩人同行入住花蓮福容只要$3,900享一泊二食 躺在三樓無邊際泳池欣賞。福容大飯店提供

今年的國慶煙火，將在花蓮港新東堤施放，鄰近花蓮港與太平洋的福容大飯店花蓮店，推「低碳輕旅行住房專案」，即起專案訂房即可免費升等海景房，兩人成行只要3900元起，享有一泊二食(自助早餐與下午茶)外，還爭取到20名房客可「海上看煙火」，只要加購2000/人，即可登船出海，近距離享受璀璨煙花，限量20位名額。

花蓮市海岸微微往西內凹而成的海灣地形，加上東方海面無固定建築、無光害，因此位於花蓮市東方的花蓮港海堤，就成為最佳的煙火施放地點。沿著花蓮港邊的海岸，大都可以清楚看見完整的煙火施放。位於福容大飯店花蓮店附近的花蓮港景觀橋及港邊的親水遊憩區，可說是國慶煙火最佳觀賞地點。

花蓮港公司為了一年一度的國家生日，特地在國慶日當天下午3點開始，於親水遊憩區安排一系列的慶祝活動，除了花蓮在地的表演團體演出，現場還有多台可愛的胖卡攤車，展售花蓮特色文創商品及隱藏版美食，要讓遊客能夠親身體驗花蓮之美。

陸上有慶祝活動，海上也有煙火航線，花蓮夏季最忙碌的賞鯨業者趁勢推出觀賞國慶煙火的唯一船班，海上視野開闊，在海上觀賞國慶煙火可說是一生難得的乘船體驗。

想近距離感受？花蓮福容房客有福了！花蓮店替房客爭取到20位名額，一人2000元，航程約3~4小時，獨特感受讓您難忘懷！

離花蓮港親水遊憩區路程不到十分鐘的福容大飯店花蓮店，靠近海港的絕佳地理位置，讓住客能夠「夜賞國慶煙火、日賞海景日出」，日夜都能感受海景魅力。

(中時電子報)

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