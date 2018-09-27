各大車商砸重金搶第一 麗寶賽道首發開放競標

麗寶國際賽車場Ｇ2賽道。（圖/麗寶提供）

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中時電子報

誰將成為第一家在麗寶國際賽車場Ｇ2賽道馳騁的品牌？為了搶頭香，各大車商不惜砸重金搶第一，這也讓麗寶國際賽車場決定將首發權開放競標，包括全球排名前幾大的進口車商，都已經表達搶標意願，希望拿下全台最高等級的麗寶國際賽車場G2大賽道首發權。

麗寶表示，各車商之所以願意高價搶標，也是看上賽道首發的話題性，藉此加深消費者品牌印象，並在各車商紛紛推出性能車款的同時，彰顯自家品牌價值。

全長超過3.5公里，即將在11月公開亮相的麗寶國際賽車場大賽道，已經接近完工階段，麗寶也準備向FIA申請 G2等級賽道認證。即使還在興建階段，早有進口車商為拍攝新車廣告，在未完成的賽道上甩尾，影片上傳後，引起車迷熱烈討論，台灣終於即將出現可以舉辦國際方程式賽車的場地了。

事實上，這也獲得國際上許多重要賽事主辦單位的注目，透過管道前來洽談，將台灣列為賽事巡迴站的可行性評估。麗寶國際賽車場是全台最新、規格最高、最有挑戰的大型賽道，並且是全台灣唯一一個有高低差的賽道。

地點就座落在台中后里交流道旁，距離高速公路只有兩分鐘車程的麗寶樂園渡假區內，為車商、車隊活動場域首選，麗寶表示，若成為合作夥伴，亦可享受麗寶樂園渡假區內資源，包括麗寶Outlet、福容大飯店、麗寶樂園、馬拉灣等，都可提供更高效益、更多元的服務方式。

麗寶國際賽車場開工至今，每天至少動員400名工人，投資金額超過30億，工程期間就受到各界關注與期待，麗寶早在去年底，陸續與國內外產業戰略夥伴接洽，努力為台灣賽車運動，引進更多資源和能量，麗寶國際賽場總經理朱康震就表示，麗寶賽道，是為安全而生，為速度而跑，他期待麗寶大賽道的落成，能為台灣賽車產業，帶來更遠大的格局。

(中時電子報)

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