經期胸痛長囊腫 醫師：非乳癌前病變但需追蹤

2018年09月27日 17:22 中時 林周義

30歲OL劉小姐，經常熬夜加班，經期常感到胸部漲痛有腫塊，但種種症狀都在經期結束後消失。後經超音波檢查發現，胸部長了5顆纖維囊腫，及2顆纖維腺瘤。醫師表示，纖維囊腫及纖維腺瘤並非乳癌前的病變，且多屬良性，民眾應持續追蹤。

「絕大部分的纖維囊腫和纖維腺瘤都和荷爾蒙有關」。萬芳醫院乳房外科主任張渭文醫師表示，青春期以後，停經前的女性，每個月都會分泌女性荷爾蒙。年輕女性常因雌激素分泌過多而產生纖維囊腫，在月經來前較痛，有時也會摸到不規則的腫塊，隨著月經結束，腫塊就會萎縮；而纖維腺瘤的發生與賀爾蒙不平衡有關，其特徵為摸起來會滑動的腫塊。他強調這並不會提高罹患乳癌的風險，民眾勿過於擔心。

雖然纖維囊腫及纖維腺瘤多屬良性，但張渭文仍然提醒，應按照醫師指示，每半年至一年回診追蹤。「就像我們一開始看新生兒都是可愛的，誰會知道長大後會不會變壞」。在追蹤的過程中，若發現腫塊變化太快，纖維腺瘤呈現圓形或不規則，則需進一步檢查。

張渭文建議調整生活習慣，以降低罹患乳癌的因子，避免酗酒、熬夜、過重，並保持運動習慣。另也建議功能正常的婦女不需過度補充女性荷爾蒙，停經者則需在醫師的指示下服用，以免對乳房產生過度的刺激。

(中時 )