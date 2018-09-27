站點變調度站 YouBike遭抨擊是最大路霸

2018年09月27日 17:19 中時 陳俊雄

已是全台許多縣市綠色運輸工具代表的YouBike，卻在27日新北市議會總質詢成為焦點，市議員邱婷蔚抨擊微笑單車公司在部分站點大量放置預備車，成為新北市最大路霸；林裔綺則質疑，市府投入8億2764萬元成本，與1年2460年回收權利金相較不成比例。對此新北市長朱立倫回應，YouBike並不以營利為目的，主要推廣自行車低碳交通。

邱婷蔚秀出YouBike站點照片表示，YouBike雖然成為許多民眾的交通工具，但也不能任令微笑單車公司隨意將YouBike站點放置上百部的調度車輛，把站點當做是調度場，儼然成為新北市的最大路霸。

邱婷蔚指出，在三重興華公園、新莊警分局副近的YouBike站點，經常都被停放許多預備車，不僅佔據了整個人行道讓路人無法通行，甚至也無法借還車，他也呼籲市府應該加強管理YouBike亂象。

林裔綺則表示，目前瑞芳地區僅三個站點，呼籲市府增加站點，她也質疑新北市共設置501站，投入成本高達8億2764餘萬元，但權力金收入卻只有3000多萬元，差距過大。

另據指出，新北市府依《新北市移置保管妨礙交通車輛自治條例》針對出租自行車違規裁罰，OBike共遭裁罰8003件，但YouBike卻僅裁罰一件，比例懸殊。

對此朱立倫表示，新北市迄今共設置503個YouBike站點，目前在瑞芳設置3站，即使在10年內也不會賺錢，但市府將會持續增設站點讓大家繼續使用。

朱立倫強調，設置YouBike並不以賺錢為目的，而是要推廣民眾自行車低碳交通觀念，並配合發展觀光。

(中時 )