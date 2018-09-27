獨家》驚傳部長級官員胞弟猥褻女童 4分鐘強吻4次檢警偵辦中

2018年09月27日 17:18 中時 譚宇哲

監視器畫面拍下男子第二次強吻女童。（譚宇哲翻攝）

監視器畫面拍下男子第三次強吻女童。（譚宇哲翻攝）

監視器畫面拍下男子第四次強吻女童。（譚宇哲翻攝）

被害女童媽媽的丈夫在臉書PO文分享事發經過。（譚宇哲翻攝）

遭控猥褻男子臉書出面回應澄清。（譚宇哲翻攝）

新北市驚傳部長級官員胞弟猥褻女童！某知名部長級官員胞弟涉嫌在本月19日晚間6時許，帶著3歲兒子在住處附近宮廟玩耍，當著兒子面強吻另名社區媽媽帶來的4歲女童，短短4分鐘內強吻4次，過程中還疑似伸出舌頭，直到媽媽發現後才被制止，事後遭媽媽報案提告強制猥褻，警方已將案件函送士林地檢署，由檢察官指揮偵辦中。

民眾爆料指出，該名色狼是某部長級官員的胞弟，本月19日下午6時許在新北市一處宮廟涉嫌熊抱、舌吻4歲女童，女童媽媽發現時還以為是遭強抱，趕緊帶著女童離開，沒想到事後調閱監視器後發現，女童前後竟遭4次強吻，讓被害媽媽氣得報案提告。

監視器畫面顯示，該部長級官員的胞弟原本在宮廟空地上看3歲兒子玩耍，另一位年輕媽媽帶著4歲及2歲女兒前來後，男子視線隨即盯著女童不放，趁著女童媽媽照顧2歲女兒之際，竟當著兒子的面上前抱起正在玩耍的4歲女童，嘴對嘴強吻起來。

女童因年幼無知，當下並沒有哭喊，但仍不斷擺頭閃躲，被強吻後更是頻頻擦嘴，沒想到男子意猶未盡，第2次又抱起女童親吻，還疑似伸出舌頭，女童無力抗拒，只能不斷擦拭嘴角。

第3次時男子膽子更大，趁女童媽媽轉身的瞬間繼續強吻女童，直到第4次強吻女童時才被女童媽媽撞見，上前喝斥制止，帶著女童離開，但短短4分鐘內男子已強吻女童4次得逞。

事後該名媽媽的丈夫在臉書PO文分享事發經過，男子也主動出面留言回應，強調只是想跟小孩玩沒有惡意，一時沒多留意適當性，就把孩子抱起又放下，向小孩與媽媽致歉。

警方表示，案發後女童母親於22日下午帶著監視器畫面到警局報案，當下立即受理開立報案三聯單，由於涉及強制猥褻幼童，當天已通報社工介入，並於26日傳喚涉案男子到案說明，全案目前由士林地檢署檢察官指揮偵辦中。

(中時 )