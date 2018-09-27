雲林20家私立幼兒園加入準公共化幼兒園 園方：希望家長願意生

2018年09月27日 18:13 中時 周麗蘭

雲林縣有20家私立幼兒園加入準公共化幼兒園政策，27日在斗六市來來幼兒園舉行簽約見證儀式。（周麗蘭攝）

周麗蘭／雲林報導

雲林縣私立幼兒園共78園，符合申請成為準公共幼兒園資格有者56園，目前有20所私立幼兒園加入，比例約35％。縣府27日舉辦簽約見證儀式，加入的幼兒園表示，樂見此一政策帶動家長願意生小孩，更希望獲政府補助硬體設備。

縣府祕書長黃玉霜表示，本縣少子化情形嚴重，幼兒園的經營壓力日趨嚴峻，配合行政院的少子化對策計畫，縣府針對弱勢對象以自有財源協助家長減免費用，期許所有孩子都享有優質平價的就學機會。

教育處表示，全縣有20所私幼簽約成為準公共幼兒園，仍有多家幼兒園詢問中，本周估計再新增3家。

一名出席見證儀式的鍾姓媽媽說，小老百姓的薪資所得未跟上物價，政府能夠介入讓幼兒園收費不要無上限往上加，對家長就是福利，對此一政策雖不是很清楚，還不知省多少，但少幾千塊對家長都是莫大幫助。

元長鄉班米羅幼兒園長張博文表示，願意簽約加入的原因是提高老師的薪資也是園方所樂見的，家長的負擔也會減輕，私幼單打獨鬥比較辛苦，他期待跟著政府的腳步走，設備更新能獲得補助幫忙。

北港鎮惠幼幼兒園長黃凱時表示，目前老師薪水約2萬2000、2萬3000元，加入後將提升到2萬9000元，薪水由園方支付，勞健保的差額由政府補助，對園方及老師都是好事。

他說，「我們盡量給小朋友最好的照顧，讓家長願意生小孩」，才能降低少子化的衝擊，惠幼成立36年了，最高峰有240幾個小朋友，現在只剩下30、40個小朋友，「很擔憂啊」。

(中時 )