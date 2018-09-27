十年研發「綠色武器」 擬青黴菌專剋500種植物害蟲

2018年09月27日 17:15 中時 游昇俯

遭真菌感染的銀葉粉蝨。（花蓮農改場提供）

花蓮農改場研發「爪哇擬青黴菌」生物製劑，可有效防治銀葉粉蝨。（游昇俯攝）

研發歷經十餘年，農委會花蓮區農業改良場將專剋害蟲銀葉粉蝨的「爪哇擬青黴菌」，研發成生物製劑，不僅對哺乳動物、蜜蜂等益蟲無害，因此菌來自本土，對環境及作物都不會造成汙染；並且，使用此製劑防治害蟲，防治率與使用農藥不相上下，可達到50%以上，具有取代農藥的潛力。

銀葉粉蝨是常見於農作物如番茄、小黃瓜、茄子、南瓜、青椒，以及花卉如聖誕紅、菊花上的害蟲，其寄生植物多達500種。以番茄為例，銀葉粉蝨在吸取其汁液後，分泌物往往造成煤煙病，其媒介病毒，更致使植株停止生長，作物不易結果，造成產量大減。

目前雖然有8種殺蟲農藥可用於番茄作物防制銀葉粉蝨，但農民在長期使用下，部分害蟲已開始出現抗藥性。

花蓮農改場2007年在番茄葉子上發現被真菌感染，纏繞菌絲、孢子如棉絮的銀葉粉蝨，進而從中發現銀葉粉蝨的剋星「爪哇擬青黴菌」，經十餘年研究，終研發出有望取代化學農藥的天然生物製劑。

花蓮農改場助理研究員林立表示，被擬青黴菌感染死亡的銀葉粉蝨呈現棉絮狀，會隨風擴散、感染其他害蟲，防制效果佳；而且，此菌取自本土，只對害蟲有感染力，對哺乳動物或蜜蜂等益蟲皆無毒性，友善環境，適用於有機農業，也可解決害蟲抗藥性的問題。

花蓮農改場副場長蔡宜峯也表示，茄果、瓜果類蔬果是連續採收的生產模式，每株上有熟果也有幼果，若噴灑農藥往往便需停止採收，此菌對作物無害，有取代農藥防治的潛力；並且，經實驗證明，擬青黴菌生物製劑防治率與農藥相當，可達50%以上。

此製劑以每公克兑500毫升水稀釋使用，每公頃農地約需一公斤，施用頻率則與農藥相當。蔡宜峯說，一般生物製劑價格會比農藥高昂，農改場正尋求技術轉移民間廠商，未來量產壓低售價，農民接受度應會提高。

(中時 )