重陽敬老會像公辦政見會 無分藍綠互相打氣

2018年09月27日 17:58 中時 沈揮勝

魚池鄉參選者不分藍綠，在敬老重陽活動中舉杯互相打氣。（沈揮勝攝）

3名鄉長參選人互相加油，一團和氣。（沈揮勝攝）

魚池鄉長陳錦倫（左上角左一）推薦參選縣議員的陳昭煜（左上角左二），也不忘介紹同區參選縣議員的妻子王秋淑（右下穿淺綠背心者），兩名參選者是夥伴，也是競爭對手。（沈揮勝攝）

村長黃順昱轉戰鄉代。（沈揮勝攝）

老村長蕭豊潾復出。（沈揮勝攝）

林承孝（左）挑戰老村長。（沈揮勝攝）

重陽節將至，魚池鄉公所敬老活動，25日起從日月潭龍鳳宮率先登場，之後依各村排訂之時程熱鬧到10月中旬。耐人尋味的是，這幾天已舉辦過的水社、武登與頭社3村活動中，鄉長與村長參選人全都到齊，各級民代競逐者也多數到場；敬老會像政見會，參選者各表訴求。

魚池鄉各界27日在日月潭西南側的頭社村居民信仰中心三聖宮舉辦重陽敬老餐會，邀請該村288名銀髮長輩，縣政府及鄉公所致贈禮金、鄉農會加碼贈送90歲以上人瑞敬老禮品。

活動由鄉長陳錦倫、村長黃順昱主持，因為地方公職人員選舉將至，村內參選者不少，再加上問鼎魚池鄉長寶座的劉啟帆、黃馨瑩與王聖中等3人全都到齊，主辦單位特別騰出半小時，給所有登記參選者拿麥克風、表達政見的機會。

在場者除了劉啟帆、黃馨瑩與王聖中，另包括縣議員參選人蕭志全、陳昭煜與王秋淑；王秋淑為陳錦倫夫人，陳錦倫除了推薦自己妻子請鄉親多多幫忙外，也不忘介紹同樣是民進黨提名的陳昭煜，希望綠營2人都順利上榜。

村長黃順昱這次轉戰鄉民代表，同村的日月潭文武廟經理黃國村也參選，兩人是宗親、是舊識、是鄰居，除了握手寒暄、正向互動，也期待是場君子之爭。老村長蕭豊潾復出，對手為年輕的林承孝，各自穿梭在銀髮長輩間，現場一團和氣，嗅不到煙硝味卻看得見溫馨。

(中時 )